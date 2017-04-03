По словам источника "Интерфакса", это доказывают обнаруженные на месте теракта останки. Личность мужчины установили, это 23-летний уроженец Средней Азии, добавил собеседник агентства.

Террорист пронес бомбу в рюкзаке. Он был связан с "радикальными исламистами", уточник источник.

Трагический инцидент в Санкт-Петербурге случился 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" взорвалось самодельное взрывное устройство. Бомба, скорее всего, была оставлена в вагоне. По последним данным, погибли 11 человек, свыше 40 получили ранения.

Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было найдено не сработавшее взрывное устройство, его обезвредили. Трагедия произошла в день, когда в Петербурге находится президент РФ Владимир Путин.

Изначально предполагалось, что подозреваемый во взрыве вошел в метро на станции "Петроградская" за 20 минут до взрыва на станции "Технологический институт", зашел в вагон метро на станции "Сенная площадь", оставил в вагоне метро рюкзак и вышел.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото предполагаемого организатора взрыва. Он попал на камеры видеонаблюдения в метро Петербурга. Как видно на кадре, Это мужчина с длинной бородой в черной одежде и куфи или разновидности тюбетейки. Правоохранители не исключают, что мужчина оделся таким образом специально, чтобы ввести в заблуждение следствие.

Мужчина, как предполагается, заложил бомбу, которая сработала в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь": мужчина зашел в метро на станции "Сенная площадь", оставил в вагоне рюкзак и вышел.

"Мужчина был в глухой одежде ярко-синего цвета, как будто ритуальный костюм. Высокая шапка без орнаментов, раза в два выше обычной тюбетейки. Тоже синего цвета, как один комплект. Он прямо держал спину, никуда не торопился. Он был роста около 185 см, по крайней мере выше остальных прохожих", — рассказала РБК свидетельница теракта, петербургский адвокат Марина Козлова.

Позднее Пятый канал опубликовал фотографию второго подозреваемого по уголовному делу. Он оказался совсем не похожим на мужчину, который оставил рюкзак с бомбой на "Сенной площади", сообщает Newsru.com.

Судя по фотографии, это человек средних лет, в синей шапке и в парке темно-красного цвета с мехом на капюшоне. За его спиной висел черный рюкзак. Он заложил бомбу, замаскированную под огнетушитель, на станции метро "Площадь Восстания", однако она не сработала. Мощность взрывного устройства составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте.

Издание "Фонтанка" также опубликовало фото человека, которого уголовный розыск Петербурга ищет в связи со взрывом в метро.