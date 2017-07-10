По данным источника, инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря в минувшие выходные.

"Экипаж пассажирского А-321, направлявшегося из Хельсинки в Мюнхен, во время пролета над Балтийским морем в 100 км от Калининграда доложил о срабатывании системы предупреждения об опасном сближении с иностранным военным самолетом, который находился на эшелоне всего на 150 м выше пассажирского лайнера", — рассказал собеседник "Интерфакса".

Источник добавил, что благодаря действиям экипажа самолетам удалось благополучно разойтись. "Предварительно, иностранное воздушное судно Boing Rivet Joint с четырьмя реактивными двигателями было оснащено оборудованием радиоэлектронной разведки и аэрофотосьемки. По коду ответчика он принадлежал одной из стран НАТО", — сказал он.

Как сообщалось, в июне российский истребитель Су-27 сопровождал шведский военный самолет S102B в международном воздушном пространстве над Балтийским морем на очень близком расстоянии, что вызвало недовольство Стокгольма. В другом случае, по данным Fox News, российский истребитель Су-27 пролетел на близком расстоянии от разведывательного самолета ВВС США Boeing RC-135. Через два дня над Балтикой произошло сближение самолета США с бортом, на котором министр обороны РФ Сергей Шойгу направлялся в Калининград.