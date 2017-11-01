Официальные представители интернет-компаний Facebook, Google и Twitter на протяжении нескольких часов отвечали на вопросы членов подкомитета по преступности и терроризму американского Сената по вопросу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Во время слушаний сенаторы подвергли компании жесткой критике за то, что интернет-гиганты приняли недостаточно мер, чтобы российские агенты не вмешивались в американский политический процесс, сообщает агентство AP в среду, 1 ноября.

Главная претензия к интернет-компаниям заключалась в том, что они не проследили за тем, что оплата за политические объявления проходила в иностранной валюте. В ответ на это исполнительный директор Google Ричард Сальгадо ответил, что поисковый гигант в дальнейшем может отказаться от политических объявлений, оплачиваемых валютой. При этом речь на слушаниях зашла о том, что рекламу в США покупают не только представители России.

Колин Стретч, генеральный советник Facebook, признал, что его компания пропустила "ключевой сигнал". Но он не стал бы запрещать публичную рекламу в США, купленную в иностранной валюте. Около пяти миллионов рекламодателей каждый месяц покупают место на Facebook, заметил Стретч. Он пообещал удалить все учетные записи, зарегистрированные на несуществующие имена. С аналогичными заверениями выступили Google и Twitter. Представители компаний заверили сенаторов, что понимают серьезность российского вмешательства.

Это было первое из трех слушаний в Конгрессе США с участием трех интернет-компаний по вопросу о возможном вмешательстве Москвы в ход выборов. 1 ноября они должны явиться на заседания комитетов по спецслужбам Сената и Палаты представителей.

Накануне интернет-гиганты привели конкретные данные о предполагаемой активности РФ перед президентскими выборами в США 2016 года. Представители Facebook сообщили, что "группа российских пользователей" опубликовала более 80 тысяч записей. Потенциальная группа охвата составила 126 миллионов человек. В Twitter рассказали, что c учетных записей, связанных с Россией, было отправлено 1,4 миллиона твитов.

Twitter заморозил более 2750 учетных записей. Google обнаружил 18 каналов на видеохостинге Youtube, предположительно поддерживаемых российскими агентами. На этих каналах было размещено 1108 видеозаписей суммарной длиной 43 часа. Эти каналы были также заморожены.