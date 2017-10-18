Али Хаменеи обвинил президента США Дональда Трампа в проведении враждебной политики в отношении Ирана. По мнению иранского лидера, это связано с провалом американской политики в Сирии, Ираке и Ливане. Он назвал "пустой тратой времени реагировать на бред вульгарного американского президента".

Глава иранского государства призвал европейских политиков не идти в фарватере "устрашающей политики" американского президента. Хаменеи назвал недопустимым внешнее вмешательство в развитие иранской ракетной программы и политику Ирана в регионе.

Историческое соглашение

В июле 2015 года Иран и шестерка международных посредников — США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания — после многолетних переговоров достигли соглашения по ядерной программе исламской республики. Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном, называя ее позорной. 2 августа президент США подписал закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи через несколько дней после запуска Тегераном ракеты-носителя для вывода спутника в космос. 13 октября Трамп, в отличие от других лидеров, отказался подтвердить, что Тегеран соблюдает договор по иранской атомной программе, как это заложено в СВДП, но и не заявил о выходе из соглашения. В то же время американский президент дал Конгрессу 60 дней для принятия решения о возобновлении экономических санкций против Тегерана, которые были отменены в рамках договора по иранской атомной программе.