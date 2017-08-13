Как передает Deutsche Welle, по его словам, данная мера стала ответом на новые санкции, которые 28 июля одобрил Минфин США после запуска Тегераном ракеты-носителя. "Американцы должны знать, что это - только первый шаг с нашей стороны", - подчеркнул он, охарактеризовав действия Вашингтона в регионе как "террористические и рискованные".
Иран 27 июля заявил о проведении испытаний ракеты-носителя для вывода спутника в космос. Ракета типа "Симорг" может выводить на орбиту спутники весом до 250 килограммов. США резко осудили эти испытания, назвав их провокацией и нарушением резолюций Совбеза ООН.
На следующий день, 28 июля, Минфин США расширил финансовые санкции в отношении шести иранских компаний, которые, по данным Вашингтона, поддерживают ракетную программу.