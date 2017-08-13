Однопалатный парламент Ирана в воскресенье, 13 августа, одобрил выделение дополнительно 520 млн долларов (440 млн евро) на дальнейшее развитие своей ракетной программы и на финансирование элитного военного подразделения в составе ВС страны - Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщил председатель меджлиса Али Ардашир Лариджани.

Как передает Deutsche Welle, по его словам, данная мера стала ответом на новые санкции, которые 28 июля одобрил Минфин США после запуска Тегераном ракеты-носителя. "Американцы должны знать, что это - только первый шаг с нашей стороны", - подчеркнул он, охарактеризовав действия Вашингтона в регионе как "террористические и рискованные".

Иран 27 июля заявил о проведении испытаний ракеты-носителя для вывода спутника в космос. Ракета типа "Симорг" может выводить на орбиту спутники весом до 250 килограммов. США резко осудили эти испытания, назвав их провокацией и нарушением резолюций Совбеза ООН.

На следующий день, 28 июля, Минфин США расширил финансовые санкции в отношении шести иранских компаний, которые, по данным Вашингтона, поддерживают ракетную программу.