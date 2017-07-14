WSJ в своей статье указывала, что 81-летний бизнесмен умер, но в тему не углублялась. Один из авторов статьи в подкасте сообщал, что Смит, по его сведениям, скончался от естественных причин.

Однако чикагское издание публикует совершенно иные данные о смерти мистера Смита. Он дал интервью WSJ в начале мая. Статья о его расследовании была опубликована в конце июня, но Смит уже давно был мертв. Документы полиции округа Олмстед свидетельствуют, что 14 мая он покончил с собой в комнате отеля Rochester в Миннесоте. На его голову был надет полиэтиленовый пакет, к которому был подсоединен источник гелия — инертного газа, непригодного для дыхания.

Рядом с телом был найден аккуратно составленный пакет документов, в том числе и предсмертная записка. В ней Питер Смит призывает не подозревать никого в его смерти и указывает, что его полис страхования жизни на сумму в 5 млн долларов подходит к концу. У него остались трое детей и трое внуков.

Chicago Tribune также указывает, что Смит разместился в комнате, которую часто используют клиенты медицинской клиники Mayo, специализирующейся на лечении болезней сердца. В клинике не подтвердили, что Питер Смит был их пациентом, сославшись на врачебную тайну.

Издание также напоминает, что метод самоубийства с помощью гелия был подробно описан в изданной в 1991 году книге "Последний выход" (Final Exit). Схожее название — Final Exit Network — носит неправительственная организация, которая консультирует и оказывает поддержку неизлечимо больным людям, задумывающимся о самоубийстве.

За день до своей смерти Питер Смит опубликовал в своем блоге два поста, оба были посвящены России. В одном он оспаривал выводы спецслужб о предполагаемом вмешательстве РФ в ход предвыборной кампании 2016 года. В другом предсказывал, что эта тема "сойдет на нет" по мере того, как внимание переключится на вопросы внешней политики, "что произойдет весьма скоро".

В настоящее время расследованием российского вмешательства в ход выборов в США занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

Питер Смит длительное время был донором Республиканской партии, а также, как утверждает Chicago Tribune, занимался в интересах партии "изучением оппонентов". Этот термин используется для сбора сведений об оппонентах — в данном случае демократах — которым не занимается сама партия. Смит долгое время "копал" под Билла Клинтона, а во время предвыборной кампании 2016 года переключился на Хиллари Клинтон.

Смит хотел найти письма Клинтон, которые, как он подозревал, были украдены с ее частного почтового сервера, который она использовала во время работы госсекретарем США. В ходе расследования Клинтон передала в Госдеп десятки тысяч писем. Но около 30 тысяч удалила, сославшись на их частный характер. Эти письма и решил найти Питер Смит.

В интервью WSJ Смит сообщил, что он и его коллеги действовали независимо и не были частью предвыборного штаба Трампа. По его словам, они нашли пять групп хакеров, которые утверждали, что в их распоряжении якобы находятся удаленные электронные письма Клинтон. Две хакерские группировки были, по его словам, российскими. "Мы знали, что люди, которые располагали этим (письмами), были близки к российскому правительству", — рассказал Смит.

При этом, по словам Смита, после проверки наборов электронных писем, которые предложили ему хакерские группировки осенью прошлого года, он не смог в достаточной мере удостовериться в их подлинности, чтобы самому организовать утечку.

В разговорах с людьми из своего круга или теми, кого он пытался нанять для своей операции, Смит намекал, что он работает с генерал-лейтенантом Майклом Флинном, занимавшим в то время должность старшего советника тогда еще кандидата от Республиканской партии Трампа. "Он сказал — я разговариваю с Майклом Флинном об этом, если что-нибудь найдешь, можешь дать мне знать?" — рассказал газете эксперт по компьютерной безопасности из Атланты Эрик Йорк, который прочесывал хакерские форумы, чтобы от имени Смита найти людей, имеющих доступ к переписке Клинтон.

Электронные письма самого Смита и одного из его партнеров свидетельствуют, что его небольшая группа "сыщиков" считала Флинна и его консалтинговую компанию Flynn Intel Group союзниками в своих поисках. При этом неясно, какую именно роль экс-советник Трампа мог играть в этой истории, указывала WSJ.

Флинн был вынужден покинуть пост советника Трампа после того, как выяснилось, что он предоставил неверную информацию о своих встречах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Спецпрокурор Роберт Мюллер был поставлен во главу "российского расследования" после того, как глава Минюста Джефф Сешнс посчитал, что из-за своих встреч с Кисляком должен дистанцироваться от этого.