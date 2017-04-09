В этом году исполнилось ровно 30 лет с тех пор как в Лондоне на аукционе Christie's за 24,75 млн фунтов стерлингов (28,58 млн евро) была продана картина голландского художника Винсента ван Гога "Ваза с 15 подсолнухами" ("Vase with Fifteen Sunflowers", 1888 год). Это событие в 1987 году стало новым этапом в торговле известных полотен великих художников прошлого.

Сумма, за котору картина была продана, не только оставила далеко позади все предыдущие рекорды, но и сделала полотоно ван Гога, созданное в желтых красках, рекордсменом эпохи модерн.

До 1987 года обладателями рекордов, как правило, были шедевры старых мастеров мировой живописи, датированные, главным образом, до 1850 года. Однако с середины 80-х годов списки лидеров самых дорогих проданных картин возглавили полотна, созданные в последние 100-130 лет.

В первой тройке авторов самых дорогих картин — Винсент ван Гог, Пабло Пикассо и Энди Уорхол. Двое последних стали знаменитыми и богатыми еще при жизни, тогда как ван Гог известность приобрел уже после смерти. Тут стоит помнить, что что наиболее известные мировые шедевры, например, "Мона Лиза" ("Джоконда") Леонардо да Винчи, продаются редко: они являются собственностью музеев.

Ниже — десятка произведений искусства, которые были проданы за рекордные суммы в истории через аукционные дома или в частном порядке. Важно отметить, что из всего списка только одна картина была написана по времени раньше, чем упомянутая выше "Ваза с 15 подсолнухами" ван Гога, остальные — это шедевры эпохи модерн. Указанная сумма (в долларах) соответствует стоимости картины на момент ее покупки, а в евро указана ее нынешняя стоимость с учетом инфляции.