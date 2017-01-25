Гражданин Испании сдал в полицию партию кокаина, которую случайно обнаружил в купленной в супермаркете упаковке с растворимым шоколадным напитком Nesquik компании Nestle.

Курьезный случай произошел в городе Сарагоса автономного сообщества Арагон на рождественских праздниках. Местный житель приобрел какао в магазине, а когда пришел домой, то обнаружил, что упаковка не запечатана. Открыв банку, испанец обнаружил внутри пакет с белыми частицами, спрятанный под слоем какао-порошка, пишет газета Heraldo de Aragon.

Почувствовав неладное, мужчина отнес странную находку в полицию. Было установлено, что в банке напитка Nesquik спрятано 250 граммов кокаина, стоимость которого на черном рынке достигает 13 тысяч евро.

Полицейские намерены выяснить, при каких обстоятельствах банка с кокаином попала на полку супермаркета, передает ТАСС. Возможно, речь идет о новом способе переправки наркотиков. Просматриваются камеры видеонаблюдения, установленные в магазине, где была сделана покупка.

Банка Nesquik была распечатана после того, как поступила с кондитерского предприятия в сферу реализации. Можно предположить, что наркоторговцем является кто-то из работников торговой сети. Упаковка какао отправлена на экспертизу. Следователи надеются обнаружить отпечатки пальцев злоумышленника.

Члены наркомафии нередко маскируют партии наркотиков под различные товары пищевого назначения. Кокаин прячут в бананах, ананасах и кокосовых орехах. Также для транспортировки наркотиков использовались партии мебели, кирпичей и даже религиозная литература (книги по сантерии).