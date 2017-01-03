Предполагается, что нападавшим является 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов. Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.

Документ был выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Киргизии. Официально данная информация пока не подтверждалась.

Ранее вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание нападавшего на ночной клуб.

Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg

— Michael Horowitz (@michaelh992) January 3, 2017

Как сообщалось, нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в ночь на 1 января. Нападавший приехал к клубу на такси, достал автомат из багажника машины, потом убил полицейского и турагента, стоявших на входе, и зашел в здание. Внутри клуба в тот момент находилось свыше 400 человек. Нападавший вел стрельбу на протяжении семи минут, выпустив более сотни патронов. Затем преступник переоделся и затерялся в толпе.

Жертвами теракта стали 39 человек: 11 граждан Турции, 7 граждан Саудовской Аравии, 3 гражданина Ирака, 3 гражданина Ливана, по 2 гражданина Иордана, Индии и Марокко, по одному гражданину Германии, Сирии, Туниса, Бельгии, Кувейта, Канады и России, а также один человек с двойным гражданством Туниса и Франции. Еще одно тело до сих пор не опознано. 65 человек получили ранения. Жители Латвии во время теракта не пострадали.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к теракту.