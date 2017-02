Исследование: страны Балтии уязвимы перед Россией в конвенциональных силах

Foto: Publicitātes foto

Американская исследовательская организация RAND Corporation обнародовала исследование под названием "Hybrid Warfare in the Baltics. Threats and Potential Responses" ("Гибридная война в странах Балтии. Опасности и потенциальные ответы").