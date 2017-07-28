Гораздо больше, по данным газеты Military Times, уходит, к примеру, на лечение эректильной дисфункции: на это Пентагон выделяет ежегодно около 84 миллионов долларов США. При том что расходы на здравоохранение для трансгендеров, как подсчитал в прошлом году аналитический центр Rand, увеличивали бы военный бюджет лишь на 8,4 млн долларов в год максимум. Так почему же министерство обороны США так много тратит на лекарства от эректильной дисфункции?

Во-первых, стоит отметить, что репортаж Military Times от февраля 2015 года основывался на данных Управления здравоохранения минобороны за 2014 год. Только за тот год на лечение эректильной дисфункции было выделено 84,2 млн долларов США. При этом с 2011 года на "Виагру", "Сиалис" и другие аналогичные средства было потрачено 294 млн долларов. Как отмечает издание, на эти деньги можно было бы купить несколько истребителей.

В 2014 году было выписано около 1,18 миллионов рецептов, главным образом на "Виагру". Но кому они были выписаны? Ответ на этот вопрос в какой-то мере объясняет столь массовые расходы.

Часть лекарств от эректильной дисфункции действительно предназначались для действующих военнослужащих. Но в основном лекарства выписывались миллионам вышедших в отставку военных и членам их семей. В общей сложности системой здравоохранения Пентагона обслуживаются около 10 млн человек. В 2012 году эти расходы составили 52 млрд долларов.

Хорошо известно, что эректильная дисфункция чаще встречается у пожилых людей, что объясняет непомерные счета для военных в отставке. По данным Military Times, для действующего персонала предназначалось менее 10% рецептов. Однако с начала войн в Ираке и Афганистане диагноз "эректильная дисфункция" действующим военнослужащим ставится все чаще.

Исследование, проведенное в 2014 году Отделом наблюдения за здоровьем вооруженных сил (AFHSB), показало, что в период с 2004 по 2013 годы среди действующих военнослужащих было выявлено 100 248 случаев эректильной дисфункции, при этом годовые показатели заболеваемости за этот период времени удвоились. По данным исследования, почти половина всех случаев вызвана психологическими причинами.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Sexual Medicine в 2015 году, мужчины-ветераны с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) значительно чаще, чем их гражданские коллеги, сообщают об эректильной дисфункции или других сексуальных проблемах (данные Департамента по делам ветеранов).

В одном из приведенных исследований было установлено, что 85% ветеранов с ПТСР сообщают об эректильной дисфункции — почти в четыре раза больше, чем те, у кого не были диагностированы психические расстройства.

В 2008 году корпорация Rand подсчитала, что каждый пятый ветеран войны в Ираке или Афганистане страдал от ПТСР или тяжелой депрессии. Однако ключевые данные, заложенные в исследовании AFHSB о действующих военных в период с 2004 по 2013 год, говорят о том, что связь между недавними войнами, ПТСР и эректильной дисфункцией в контексте гигантских трат на "Виагру" нужно воспринимать осторожно.

Дело в том, что военные, которые никогда не были в зонах боевых действий, чаще жалуются на эректильную дисфункцию, чем их коллеги, служившие в горячих точках.

Наконец, эректильная дисфункция связана с обычными заболеваниями, включая сердечные заболевания, высокое кровяное давление и диабет. В 2007 году было подсчитано, что распространенность эректильной дисфункции среди мужчин в США составляет 18%.

Итог: это обычное заболевание, и министерство обороны США оплачивает медицинскую помощь для миллионов мужчин, что означает в том числе и траты на "Виагру" и другие подобные лекарства.