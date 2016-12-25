Большинство тел погибших в результате крушения самолета Ту-154 может находиться внутри фюзеляжа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов заявил, что информации о выживших при крушении самолета Ту-154 Минобороны к настоящему времени нет.

Соколов отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются. "Поисково-спасательная операция организована силами МЧС, Росавиации, Росморречфлота. Министерство обороны продолжает свою работу", — отметил он.

Опознание тел погибших в результате катастрофы Ту-154 будет проводиться в Москве, сообщили в пресс-службе Минтранса России. Также в ведомстве уточняют, что в столице силами Минобороны будет организована медико-психологическая помощь родственникам погибших.

Тела погибших в Москве будут опознавать с помощью генетических экспертиз специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России, уточняет агентство.