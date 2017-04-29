"Перед ЦПК поставлена задача подготовиться к сокращению присутствия российских космонавтов на околоземной орбите в перспективе ближайших нескольких лет. Нужны молодые кадры, которые бы успели слетать на МКС, пока это возможно, получить необходимый навык и стать резервом до "выпрямления" ситуации", — сказал собеседник.

Источник отметил, что ЦПК собирается отправлять на МКС как можно больше молодых космонавтов, в связи с чем "необходимости в старых кадрах нет". "Потом из молодых будут выбирать", — отметил источник.

"Больше не будет национальных героев-космонавтов, все больше стран и частных компаний будут летать в космос. Космонавт будет вроде сегодняшних машиниста электропоезда и пилота самолета", — считает собеседник.

В последнее время отряд "Роскосмоса" покинули несколько известных космонавтов, в частности, Геннадий Падалка. 58-летний космонавт совершил первый полет в 1998 году и является мировым рекордсменом по суммарной продолжительности пребывания на околоземной орбите (878 суток).

Спустя несколько дней полковник ВВС России Геннадий Падалка, покинувший отряд космонавтов, написал обращение с критикой главы Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрия Лончакова и призывом уволить руководителя. Письмо опубликовано в газете "Московский комсомолец".

Как утверждает Падалка, его письмо является ответом на заявление Лончакова на сайте ЦКП, которое было опубликовано в связи с уходом нескольких космонавтов из отряда, в числе которых был и Падалка. В своем письме Падалка перечисляет случаи "выживания" людей из отряда космонавтов.

"Поражает уровень цинизма и отсутствие всякой совести, — комментирует ситуацию Падалка. — Его как руководителя надо скорее убирать, и не одного, а с частью команды, которая набрана не по принципу профессионализма и авторитета, а по лояльности, личной преданности и кумовства. В противном случае центр угробят окончательно".

Падалка назвал "дискредитацией уровня профессионализма" в профессии получение Лончаковым квалификации космонавта первого класса. "В общем "товарищ нервничает" и говорит не о том. Ему бы лучше рассказать об экипаже, который он бросил (правильнее сказать, дезертировал) после своего назначения для полета… Не буду говорить об остальных "подвигах", в частности, вдаваться в детали полученной им квалификации "космонавт первого класса". Это полная дискредитация уровня профессионализма в нашей профессии", — написал Падалка.

Затем отряд "Роскосмоса" покинули еще три космонавта: Сергей Волков, Александр Самокутяев и Сергей Ревин. По словам источника в ракетно-космической отрасли, Волков написал заявление об уходе по собственному желанию, двое других космонавтов были отстранены от полетов по медицинским показателям.

По словам российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, причиной сокращения является плановое омоложение кадрового состава. Глава ЦПК Юрий Лончаков и вице-премьер Дмитрий Рогозин называют сокращение отряда российских космонавтов "плановым омоложением".

По словам Рогозина, средний возраст в отряде космонавтов составляет 53 года, и это слишком серьезный показатель для людей такой профессии. Сокращение связано с тем, что в этом году "Роскосмос" объявил новый набор в отряд космонавтов. "Я не понимаю, почему такая реакция настороженная. Это плановое обновление", — сказал вице-премьер.

Рогозин сообщил, что вместе с омоложением отряда космонавтов будет проводиться внедрение новых систем подготовки кадров и робототехнических средств для замены людей, работающих в опасных условиях. Он подчеркивает, что это увязывается с тем фактом, что Международная космическая станция будет работать только до 2024 года, после чего может быть создана новая станция или иные варианты пилотируемой космонавтики.

Эксплуатация МКС предусматривается до 2024 года, после чего Россия планирует создание национальной орбитальной станции. Ее основой должен стать модуль "Наука", запуск которого к МКС был намечен на декабрь 2017 года.

Из-за обнаружения в топливных баках модуля металлического порошка, а также устаревания его резиновых элементов, запуск строящейся с 1995 года "Науки" может быть вообще отменен. В этом случае у России не будет базового элемента для создания национальной станции.

В марте 2017 года "Роскосмос" объявил о начале нового набора космонавтов. Кандидат должен быть гражданином России с высшим образованием и моложе 35 лет. Пол и цвет кожи, по словам исполнительного директора по пилотируемым программам госкорпорации Сергея Крикалева, никак не повлияют на отбор.