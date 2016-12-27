"Одна из основных версий крушения на данный момент — попадание посторонних предметов в двигатель", — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что по-прежнему рассматриваются и другие версии, в частности, ошибка пилотирования и техническая неисправность на борту.

Ранее сообщалось, что обнаружен один из чёрных ящиков самолёта Ту-154.

В ФСБ озвучили четыре основные версии авиакатастрофы.

25 декабря летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров. Фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в море, в 1,5 км от берега, около города Сочи. На борту самолёта находились 92 человека.