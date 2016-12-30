Версия о теракте на борту разбившегося под Сочи Ту-154 не находит подтверждения, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

"Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт", — сказал источник.

По его словам, участникам расследования не удалось установить последствий взрыва либо технического вмешательства извне.

Он добавил, что среди основных версий больше не фигурируют сложные метеоусловия. В то же время, комиссия уделит особое внимание техническому состоянию самолета.

Ранее заместитель начальника Службы безопасности полетов ВС России Сергей Байнетов на пресс-конференции заявил, что последняя фраза командира разбившегося Ту-154 в Черном море говорит о начале развития нештатной ситуации на борту.

"По радиообмену могу сказать одно: он был крайне краток, ситуация развивалась в течение 10 секунд, все было достаточно штатно, но одна фраза командира говорит о начале развития нештатной ситуации", — сказал Байнетов.

Самолет Министерства обороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию 25 декабря в 5.20 мск и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета.