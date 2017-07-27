В Белом доме не сообщили, уволен ли Харви, но подтвердили, что он больше не будет главным советником по Ближнему Востоку.

Также в заявлении говорится, что советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер "очень ценит заслуги Дерека Харви" и что "администрация работает с полковником Харви, чтобы определить позиции, на которых его опыт может быть использован наилучшим образом".

Отмечается, что Харви занял пост помощника по Ближнему Востоку, когда советником Трампа по нацбезопасности был Майкл Флинн.