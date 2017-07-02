Истребители и военные корабли Китая сделали предупреждение американскому эсминцу USS Stethem, который без разрешения Пекина вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Текст заявления опубликован на сайте ведомства.

"2 июля американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод", — отметил Лу Кан.

При этом официальный Пекин опротестовал действия Вашингтона.

"Китайская сторона выражает американской стороне недовольство и решительный протест в связи с этими действиями", — говорится в сообщении.

Ранее Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о возможном конфликте между США и Китаем.