В отличие от референдума в испанской Каталонии, референдумы в Италии согласованы с центральным правительством в Риме и не противоречат итальянской конституции.

На фоне кризиса вокруг стремления испанской Каталонии к независимости, в Италии в воскресенье, 21 октября, проходят два референдума о расширении автономии. Избиратели Ломбардии и Венеции не стремятся к независимости, а лишь хотят получить от Рима дополнительные полномочия.

В отличие от Каталонии, голосование в Ломбардии и Италии не противоречит конституции Италии и согласованы с центральным правительством. .

В поддержку расширения автономии двух регионов выступает партия "Вперед, Италия" бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, популистское "Движение "5 звезд", а также целый ряд профсоюзов и союзов работодателей. Правящая в Италии Демократическая партия не дала избирателям каких-либо рекомендаций по голосованию.