Мигранты, ожидающие получение временных документов, захватили в заложники 25 социальных работников, в том числе двоих врачей и медсестру. Помимо этого они стали жечь костры из мебели. Позднее заложников отпустили, однако волнения продолжились.

Днем 3 января итальянская полиция заявила о подавлении беспорядков в миграционном центре. 25 работников центра были освобождены.

Инцидент произошел после смерти гражданки Кот д'Ивуара. По мнению беженцев, 25-летней Сандрин Бакайоко слишком поздно оказали помощь, информирует Lenta.ru со ссылкой на Repubblica.

Женщина прибыла в Италию вместе с женихом четыре месяца назад, после чего ее направили в лагерь для беженцев. Утром 2 января она потеряла сознание, однако, по утверждению мигрантов, машина скорой помощи приехала лишь через шесть часов. Бакайоко умерла по дороге в больницу.

Беженцы обвинили в ее смерти работников центра, заявив, что они долго не оказывали женщине помощь, и начали в знак протеста поджигать мебель, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее в этом миграционном центре уже были акции протеста, тогда беженцы жаловались на плохие условия содержания.

Как отмечает издание, всего в лагере проживают свыше тысячи мигрантов. В основном они прибыли из африканских стран.

Как сообщалось, системе предоставления убежищ в Италии все труднее выдерживать приток мигрантов. Более 176 тысяч человек в настоящее время находятся в специальных центрах размещения по всей стране. Большинство из них прибыли в Италию из африканских стран: около 36 тысяч из Нигерии, около 20 тысяч из Эритреи и около 12 тысяч — из Гвинеи. Многие намерены ехать на север, среди самых популярных направлений — Германия и Швеция.

Количество мигрантов, прибывающих в Италию, выросло, после того как пути через Грецию и Балканы были в основном заблокированы с помощью соглашения между Евросоюзом и Турцией. По этому соглашению все нелегальные мигранты, прибывающие в Грецию из Турции, возвращаются обратно.

Все прибывающие в Италию беженцы должны сдать отпечатки пальцев. Однако многие мигранты отказываются, опасаясь, что в будущем у них могут возникнуть проблемы. Правозащитники из Amnesty International утверждают, что располагает свидетельствами более 20 человек, рассказавших о жестких методах принуждения к снятию отпечатков пальцев.