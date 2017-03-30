Зарплата на этой должности не предусмотрена. Сама Иванка заявила, что, несмотря на неформальный характер работы, она будет соблюдать все те же правила, которым подчиняются и обычные госслужащие. О том, что Иванка станет советником своего отца, стало известно еще 20 марта.
Тогда в Вашингтоне объявили, что у старшей дочери президента будет свой рабочий кабинет в Белом доме. Сообщалось, что официально Иванка Трамп не будет занимать никакой должности в его администрации.
Эта новость вызвала большой резонанс, и Иванка Трамп заявила, что "осведомлена о том беспокойстве, которое проявили многие по поводу ее консультаций президента на личном уровне".
В американской прессе говорили, что у дочери президента будет доступ к секретной информации, и что ее кабинет будет расположен в западном крыле Белого дома, где находится Овальный кабинет.