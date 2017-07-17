Рейтинг узнаваемости основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального после антикоррупционных акций 12 июня составил 55% — столько же было в марте текущего года. Об этом свидетельствует опрос Левада-центра, посвященный политику и его антикоррупционным митингам.

Отсутствие динамики по этому параметру совпадает и с недавним исследованием ФОМ: по их замерам, в марте и июне уровень узнаваемости Навального остался почти без изменений и составил 45 и 43% соответственно.

Без серьезных изменений с марта остался не только рейтинг узнаваемости оппозиционного политика, но и отношение к нему и его акциям. В июне 30% опрошенных предположили, что Навальный действует в интересах Запада. В марте подобное мнение разделяли 28% (изменение в рамках статистической погрешности). Мнение о связи оппозиционера с Западом обыватель разделяет не только из-за госпропаганды, но и потому, что до сих пор смешивает позицию либеральной оппозиции и Навального по вопросу принадлежности Крыма, считает политолог Николай Миронов.

Не сильно изменился и процент тех, кто связывает расследования Навального с его президентской кампанией (31% в марте, 28% — в июне). Количество опрошенных, которые посчитали, что политик действует в интересах определенной группы лиц во власти, выросло на 4% — с 17 до 21%. Процент людей, уверенных, что Навальный расследует коррупцию в интересах России, в марте и июне остался неизменным — 12%.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, то, что узнаваемость Навального не выросла из-за июньского протеста, неудивительно. Общество испытало шок из-за неожиданной масштабности мартовских протестов, однако позже адаптировалось, и новые протесты уже не так потрясли его, пояснил он РБК. Сработал и благоприятный политический контекст — Навальный увяз в борьбе с миллиардером Алишером Усмановым, а власть справилась с антиреновационным протестом, считает Галлямов.

Впрочем, по мнению политолога, заморозка рейтингов может быть временной: интерес людей к политике может увеличиться по мере приближения к выборам, а узнаваемость Навального — вырасти из-за активности его штабов.

Отсутствие роста узнаваемости политика за последние четыре месяца может быть связано с тем, что он достиг "предела", предположил в разговоре с РБК зампредседателя научного совета ВЦИОМа Владимир Петухов. "Тут нужно смотреть не на последние четыре месяца, а на то, что с 2011 года его узнаваемость выросла на 50%. Это фантастический рост, я не помню, были ли еще такие случаи. Но теперь Навальный, похоже, достиг предела, и чтобы популярность росла, ему нужно искать новую аудиторию", — подчеркнул социолог.

Информированность людей об антикоррупционных акциях не выросла: как и в марте, сейчас она составляет 61%. Почти не поменялось мнение респондентов о том, зачем люди приняли участие в протестных акциях. В марте 36% опрошенных посчитали, что протестующие вышли на улицы, чтобы выразить свое возмущение коррупцией и несправедливым обогащением тех, кто сейчас находится у власти, а в июне их количество составило 35%.

22% респондентов в марте и 24% в июне сочли, что участники акций Навального просто стремились выразить свой протест. 16% опрошенных в марте и 19% в июне предположили, что люди вышли на митинги из любопытства и за компанию. Процент людей, которые увидели за протестами недовольство положением дел в стране и внутренней политикой, за четыре месяца уменьшился. В марте об этом заявили 38% опрошенных, а в июне — 29%.

Прежним осталось и одобрение организованных Навальным протестов: 38% весной и 39% — в июне. Не изменилось и мнение людей о действиях полиции на митинге: в марте тех, кто посчитал, что силовики действовали в рамках полномочий, было 38%, в июне — 40%.