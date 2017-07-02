В Бразилии после 30 лет поисков задержан известный наркобарон — один из главных торговцев кокаином в Латинской Америке Луиш Карлус да Рошу по кличке Белая голова. Поимку затрудняло то, что да Рошу сменил не только имя, но и внешность, сделав пластическую операцию лица.

DW сообщает, что в операции по его задержанию в городе Сорризу участвовали 150 полицейских. Вместе с ним был также задержан его главный сподвижник, конфискованы предметы роскоши на сумму 10 миллионов долларов, среди них — люксовые автомобили и самолеты.

Поиски Луиша Карлуса да Роши продолжались 30 лет, в течение которых он занимался наркобизнесом под новым именем Витор Луис де Мораес.

Как сообщает SkyNews, борцы с наркотрафиком установили, что де Мораес и да Роша — один человек, сличив фото.

Операция по его поимке состояла из двух дюжин отдельных рейдов и увенчалась полным успехом. Агентам пришлось провести в засаде около двух недель, ожидая приезда наркобарона. При нем нашли оружие и около 2 млн долларов наличными.

Белая голова считается одним из самых богатых наркодельцов региона. Состояние Карлоса оценивается в 100 млн долларов. Он создал масштабную сеть по производству и сбыту кокаина. Наркотик изготовляли в джунглях Боливии, Колумбии и Перу, самолетами и грузовикам перевозили в Бразилию, а оттуда доставляли в США и Европу.

Во всем мире около 250 миллионов человек употребляют нелегальные вещества, свидетельствует Всемирный доклад о наркотиках, опубликованный 22 июня Управлением ООН по наркотикам и преступности. В Европе наиболее популярны кокаин, экстази, амфетамины и каннабис. Марихуану пробовали почти 88 миллионов взрослых в Евросоюзе. 1% взрослых европейцев употребляет каннабис более 20 дней в месяц.