Военный суд признал виновным Эльора Азария, который пристрелил выстрелом в упор лежащего на земле раненого террориста. Несколько сотен человек вышли на акцию в поддержку Азарии.

Военный суд в Тель-Авиве в среду, 4 января, признал виновным фельдшера Эльора Азарию, который застрелил раненого палестинского террориста. К моменту выстрела палестинец, участвовавший в нападении на израильских солдат, в результате которого один из них получил ранения, был обезврежен и раненый лежал на земле. Инцидент был снят на видеокамеру и вызвал широкий общественный резонанс.

По мнению суда, Азария виновен в непредумышленном убийстве. Мера наказания ему будет определена в течение месяца. Фельдшеру грозит до 20 лет лишения свободы. Защита пыталась оправдать Азарию, используя два противоречащих друг другу тезиса — в момент выстрела палестинец якобы был уже мертв, а также что фельдшер якобы чувствовал исходящую от террориста угрозу, сообщают израильские СМИ.

Между тем в Тель-Авиве несколько сотен человек вышли на акцию в поддержку Азарии, требуя немедленно освободить его. На какое-то время они перекрыли улицу. Полиция задержала двух демонстрантов.