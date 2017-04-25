В письме школьники должны были представиться, рассказать о своих хобби и друзьях, а также указать, во главе какой партии стоял Гитлер и каким образом он "плохо относился к евреям".

Начиналось письмо с фразы "Здравствуйте, диктатор Адольф Гитлер", оно было отпечатано в виде стандартной опросной формы — ученикам надо было только заполнить пустые строки, ответив на ряд вопросов, поясняет израильский "Девятый канал".

Тема домашнего задания была приурочена ко Дню Катастрофы и героизма евреев и вызвала возмущение многих родителей. Они обратились с жалобами к директору школы и в Министерство просвещения. В ответ Минпрос заявил, что "учительница совершила ошибку".

День Катастрофы и героизма евреев — национальный день памяти и траура в Израиле и за его пределами, установленный Кнессетом в 1951 году. В этот день по всему миру вспоминают евреев, ставших жертвами нацизма во время Второй мировой войны.

В отличие от Дня памяти жертв Холокоста (27 января), отмечаемого в годовщину освобождения лагеря смерти Освенцим, День Катастрофы и героизма посвящен как евреям — жертвам Холокоста, так и евреям-героям. В этот день вспоминают не только Освенцим, Майданек и Бабий Яр, но и подполье Вильнюсского гетто, еврейские партизанские отряды в Белоруссии, восстание в Варшавском гетто и в Собиборе, а также много других менее известных, но не менее славных примеров еврейского сопротивления времен Второй мировой войны.