Cуд Хайфы в Израиле вынес приговор 33-летнему жителю города Кирьят-Ата Шломо Пинто, который признан виновным в поножовщине на почве ксенофобии. Пинто ранил другого представителя еврейской национальности, которого он по ошибке принял за араба.

По решению суда Шломо Пинто проведет за решеткой 11 лет, пишет The Times of Israel. Он также выплатит 50 тысяч шекелей (больше 13,5 тысячи долларов) пострадавшему в качестве компенсации. Кроме того, суд дополнительно ограничил свободу Пинто еще на 1,5 года.

В декабре 2016 года осужденный был признан виновным в покушении на убийство, совершенном с использованием холодного оружия и по мотивам национальной ненависти.

Как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2015 года ультраортодоксальный иудей Шломо Пинто решил отомстить арабам за серию террористических атак. Вооружившись ножом, он вошел в супермаркет в Кирьят-Ате и спросил у мужчины арабской внешности, является ли тот арабом. Посетитель магазина дал отрицательный ответ, который удовлетворил Пинто.

Спустя несколько минут злоумышленнику попался на глаза еврей Уриэль Раскан, работавший в торговом зале. Пока потерпевший укладывал продукты в холодильник, Пинто приблизился к нему сзади и ударил ножом в область грудной клетки. Раскан бросился бежать, а Пинто кинулся за ним следом. При этом нападавший на секунду замешкался, чтобы поднять с пола упавшую кипу.

Шломо Пинто был задержан на месте происшествия. Его обезвредили покупатели, ставшие свидетелями нападения. По словам пострадавшего, ему были нанесены четыре колото-резаных ранения. При этом нападавший кричал: "Вы это заслужили, арабские ублюдки!" Раскан крикнул агрессивному ультраортодоксу, что является евреем, но тот не останавливался.

А в окружном суде в Лоде вынесен приговор по аналогичному уголовному делу. На скамье подсудимых оказалась Шатила Абу Иада из города Кафр-Касема. 3 апреля 2016 года, находясь в Рош а-Аине, злоумышленница ударила ножом еврейку на улице. Пострадавшая получила легкие ранения.

Террористка признала себя виновной в покушении на убийство и заключила досудебное соглашение. Суд приговорил Шатилу к 16 годам тюремного заключения. Она также выплатит пострадавшей компенсацию в размере 100 тысяч шекелей (свыше 27 тысячи долларов).