По решению суда Шломо Пинто проведет за решеткой 11 лет, пишет The Times of Israel. Он также выплатит 50 тысяч шекелей (больше 13,5 тысячи долларов) пострадавшему в качестве компенсации. Кроме того, суд дополнительно ограничил свободу Пинто еще на 1,5 года.
В декабре 2016 года осужденный был признан виновным в покушении на убийство, совершенном с использованием холодного оружия и по мотивам национальной ненависти.
Как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2015 года ультраортодоксальный иудей Шломо Пинто решил отомстить арабам за серию террористических атак. Вооружившись ножом, он вошел в супермаркет в Кирьят-Ате и спросил у мужчины арабской внешности, является ли тот арабом. Посетитель магазина дал отрицательный ответ, который удовлетворил Пинто.
Спустя несколько минут злоумышленнику попался на глаза еврей Уриэль Раскан, работавший в торговом зале. Пока потерпевший укладывал продукты в холодильник, Пинто приблизился к нему сзади и ударил ножом в область грудной клетки. Раскан бросился бежать, а Пинто кинулся за ним следом. При этом нападавший на секунду замешкался, чтобы поднять с пола упавшую кипу.
Шломо Пинто был задержан на месте происшествия. Его обезвредили покупатели, ставшие свидетелями нападения. По словам пострадавшего, ему были нанесены четыре колото-резаных ранения. При этом нападавший кричал: "Вы это заслужили, арабские ублюдки!" Раскан крикнул агрессивному ультраортодоксу, что является евреем, но тот не останавливался.
А в окружном суде в Лоде вынесен приговор по аналогичному уголовному делу. На скамье подсудимых оказалась Шатила Абу Иада из города Кафр-Касема. 3 апреля 2016 года, находясь в Рош а-Аине, злоумышленница ударила ножом еврейку на улице. Пострадавшая получила легкие ранения.
Террористка признала себя виновной в покушении на убийство и заключила досудебное соглашение. Суд приговорил Шатилу к 16 годам тюремного заключения. Она также выплатит пострадавшей компенсацию в размере 100 тысяч шекелей (свыше 27 тысячи долларов).