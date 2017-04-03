В день взрыва в петербургском метрополитене петербуржцы выразили свои соболезнования в связи с трагедией. По предварительным данным, в результате взрыва, прогремевшего в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", погибли 11 человек, пострадали 47.

4,5 и 6 апреля объявлены в Петербурге днями траура. Русская служба Би-би-си записала размышления некоторых известных петербуржцев о случившемся.

Оксана Дмитриева, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга

"Я, безусловно, расцениваю это как теракт, тут нет никаких сомнений. Теракт спланированный, потому что четко выбрано время и место. Переход между "Технологическим институтом" и "Сенной" — это средоточие высших учебных заведений, и время [выбрано так] — после третьей пары, когда в основном разъезжаются студенты.

Мы с коллегами-депутатами сразу бросились туда, минут за 10 добежали до станции "Сенная". Первые мысли мои были о студентах и преподавателях моего Санкт-Петербургского экономического университета, потому что это основная их станция метро, а "Технологический институт" — основная пересадочная станция. Более того, когда мы подошли к станции, в основном вокруг были студенты".

Лев Лурье, историк-краевед

"Метро не работает, жена за внучкой поехала на автобусе, я иду по Литейному, потому что автобусы переполнены. Люди хмурые, но не подавленные.

Не то чтобы ничего страшного не случилось, — случилось. Но Петербург пережил и не такое — войну, блокаду, поэтому, уверен, и это мы переживем. Я согласен с мэром Лондона, который после недавнего теракта сказал: жить в большом многомиллионном городе — значит, рисковать".

Александр Невзоров, журналист

"Ребят, привыкайте, жизнь другой уже не будет. Терактов всегда можно и нужно ожидать. Теракт — такое же лицо XXI века, как и многие другие приметы сегодняшнего времени.

Ничего чрезвычайного в этом нет. Я, по несчастью, знаю о количестве предотвращенных терактов — штуках о тридцати. Это тот стиль, тот язык, на котором с нами будут говорить радикалы, прежде всего религиозные. Собак религии спустили с цепей.

Откуда происходят теракты? Из желания наиболее ярко и свирепо продемонстрировать свою позицию и свою уникальность. Это чисто религиозная вещь, и, поощряя религию, поощряют теракты".

Геннадий Орлов, футбольный комментатор телеканала "Матч-ТВ"

"Организаторы подобных терактов мечтают, чтобы люди спрятались по норам, ушли в подвалы, ничем не занимались, перестали учиться, заниматься спортом, и вообще жили в страхе. Но уж кого-кого, а ленинградцев-петербуржцев не запугать.

Были взрывы и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в Париже — но жизнь-то продолжалась. Но вот это продолжение настоящей жизни и есть тот отпор, который мы даем всем террористам, это самое главное. Подобные ситуации должны сплотить народ".

Билли Новик, лидер группы Billy's Band

"Я очень соболезную тем, кто пострадал непосредственно от этой трагедии, всем тем, кто получил психологический шок, находясь там, внизу, где дым и кровь.

Все это очень печально. Но такое может случиться в любой точке мира, всегда и везде. И я призываю вас не поддаваться страху, не унывать и продолжать жить".