"Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "болтовней" вопрос о необходимости захоронения тела В.Ленина. В своих заявлениях Геннадий Андреевич, вероятно, не учитывает мнение россиян. Согласно соцопросам, более половины россиян выступают за захоронение Ленина — примерно 60%, по данным Левада-центр и ФОМ. За все, что вы сказали — вероятно, сгоряча и не подумав, — вам стоило бы извиниться перед теми людьми, чье мнение вы назвали болтовней. И перед теми, чьи семьи пострадали в революцию и в последующий советский период", — говорится в канале Кадырова в Telegram.

"Среди всех этих людей, кто участвовал в различных социологических опросах, вероятно, есть и аудитория Геннадия Зюганова. И вот позицию большинства россиян, в том числе и части своего электората, лидер КПРФ называет "болтовней", — отмечается в сообщении главы Чечни.

"У нас принято говорить, что бизнес должен быть социально ответственным, но никто не говорит об ответственности политиков. Что сделал конкретно Геннадий Андреевич для того, чтобы жизнь в стране улучшилась? Какие реальные действия? Кроме популизма, заявлений, болтовни, что конкретно? Готов ли он отчитаться перед своим электоратом?", — говорится в сообщении Кадырова.

Очередной виток дискуссии о захоронении Ленина

В начале сентября правительство РФ отвергло законопроект о захоронении Ленина, предложенный депутатами Госдумы от ЛДПР и "Единой России". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов называл эту инициативу "вызовом общественности и провокацией против российской государственности".

К дискуссии присоединилась и Ксения Собчак, недавно объявившая о желании баллотироваться на пост президента РФ в марте 2018 года. 28 октября во время встречи с екатеринбуржцами в рамках своей предвыборной кампании телеведущая заявила, что если она станет президентом, то первым ее знаковым указом будет документ о выносе тела Ленина с Красной площади.

Зюганов тут же раскритиковал такое предложение, назвав его "хамством и безобразием". Комментируя высказывание Собчак о теле Ленина, лидер КПРФ заявил, что она "не уважает волю великой страны".

После к дискуссии подключился Кадыров. Он сказал, что тело Ленина нужно убрать с Красной площади, поскольку "довольно глазеть на труп". При этом глава Чечни предложил дать возможность вынести окончательное решение по этому вопросу президенту России Владимиру Путину.

Затем вновь заявление сделал Зюганов. "Всякая болтовня о том, чтобы перезахоронить Ленина, ничего под собой не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать в стране массовые беспорядки", — заявил лидер коммунистов 2 ноября.

"Зюганов подчеркнул, что его сторонники готовы дать отпор попыткам перезахоронить основателя советского государства. "Мы официально заявили, что мы никаким этим проискам не дадим состояться, мы их просто погоним оттуда", — заявил он.

Лидер КПРФ также призвал "людей, живущих на Кавказе", уважать волю тех, кто захоронил Ленина в мавзолее. Таким образом он ответил на слова Кадырова, обратившегося ранее к проблеме захоронения тела вождя.

"Когда люди, которые живут на Кавказе, заявляют о том, что надо пренебречь мнением наших отцов и дедов. Отцы и деды на съезде приняли решение — так захоронить Ленина. А потом подтвердили все без исключения советы, которые были на территории страны", — сказал Зюганов.

Он напомнил о кавказских традициях, предписывающих уважать могилы предков, и призвал "уважать лучшие традиции, в том числе великой советской эпохи".