48 погибших, более 250 пострадавших — таковы результаты столкновений в Одессе 2 мая 2014. Украинская служба Би-би-си подготовила обзор состояния уголовных дел, которые уже три года ведут украинские следователи по событиям в Одессе трехлетней давности.

Хронология столкновений

Трагические события в городе в целом можно разделить на два эпизода: столкновения между сторонниками "Антимайдана" и проукраинскими активистами около Греческой площади и столкновения на Куликовом поле с последующим пожаром в Доме профсоюзов.

По версии многих пророссийски настроенных "антимайдановцев", которые стояли лагерем на Куликовом поле, именно 2 мая они ожидали нападения от проукраинской "Самообороны" и футбольных фанатов, а потому решили действовать на опережение.

Впрочем, с этой версией согласны не все "антимайдановцы". По словам руководителя одесских коммунистов, одного из лидеров протеста на Куликовом поле Мориса Ибрагима, среди тех, кто пошел на Греческую площадь (где впоследствии произошли столкновения), были провокаторы. "Мне кажется, что к битве готовились заранее", — говорит Ибрагим.

Несколько десятков "антимайдановцев", экипированных касками и дубинками, появились в центре Одессы неподалеку от анонсированного там "Марша единства Украины". Сотрудники правоохранительных органов пытались разделить оппонентов, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Около 15:00 начались первые столкновения с использованием камней, "коктейлей Молотова" и травматического оружия. А через час появился первый погибший — активист "Евромайдана", который умер от пулевого ранения.

Именно это событие стало катализатором дальнейших столкновений на Греческой площади, в которых погибли еще пять человек с обеих сторон (все — от пулевых ранений). В шесть вечера очаг столкновений переместился на Куликово поле, где находился лагерь разных групп "Антимайдана". На тот момент часть антимайдановцев покинула площадь, а остальные решили забаррикадироваться в Доме профсоюзов.

С начала столкновений на Куликовом поле обе стороны использовали "коктейли Молотова". Через полчаса после начала столкновений загорелись оставленные палатки антимайдановцев и баррикада перед входом в Дом профсоюзов.

Еще через 15 минут начался пожар в самом здании. Люди, заблокированные в Доме профсоюзов, пытались спастись и начали выпрыгивать из окон. При этом столкновения не прекращались: в окна продолжали лететь камни и бутылки с зажигательной смесью, продолжался штурм здания.

На многих видео зафиксировано, как "евромайдановцы" помогают тем, кто выбрался из здания. Однако зафиксированы и случаи избиения "антимайдановцев", которые пытались спастись. Только через полчаса появились пожарные и начали эвакуировать людей из Дома профсоюзов. Приблизительно в девять вечера пожар был фактически ликвидирован.

Итоги столкновений

В результате столкновений погибли 48 человек с обеих сторон. Причины смертей:

34 — отравление от угарного газа и продуктов горения, ожоги.

8 — падения при попытке спастись из охваченного огнем Дома профсоюзов.

6 — пулевые ранения.

Около 250 человек получили ранения различной степени тяжести.

Расследование и обвиняемые

За три года не было вынесено ни одного приговора по делам, связанным с этими событиями. Причиной этого прокуратура Одесской области и общественная "Группа 2 мая", которая проводит мониторинг расследований и судебных процессов, называют давление на суд. Нередко судебные заседания переносились из-за неявки подозреваемых или из-за срыва работы судов активистами, требующими тех или иных решений.

Всего статус обвиняемых на данный момент имеют 26 человек с обеих сторон — их дела рассматривает суд. Из них задержаны пятеро, остальные — 21 человек — приходят на заседания по требованию суда. Двое задержанных — граждане России.

Также среди тех, кто находится под стражей, — один из лидеров одесского "Антимайдана" Сергей Долженков. Ему, кроме непосредственного участия в беспорядках, инкриминируют их организацию: якобы именно он отдал команду колонне "антимайдановцев" идти на прорыв к оппонентам. Сам Долженков виновным себя не признает.

Еще один обвиняемый — участник "Евромайдана" Сергей Ходияк, которому инкриминируют убийство одного из "антимайдановцев" и ранение милиционера. Ходияк свою вину также не признает и настаивает на ускорении судебного разбирательства. Он находится на свободе и посещает судебные заседания по требованию суда.

Подозреваемые

Еще шесть человек находятся в статусе подозреваемых. В отношении одного из них — участника "Евромайдана", известного под прозвищем "сотник Николай", — уголовное производство было прекращено ввиду его смерти в результате болезни. Четверо подозреваемых находятся в розыске.

Из шести подозреваемых один человек находится за решеткой — это мужчина, которого задержали в марте 2017 года и который, по данным правоохранителей, скрывался от органов следствия почти три года. Впрочем, представительница "Группы 2 мая" Татьяна Герасимова рассказала Украинской службе Би-би-си, что на самом деле он не скрывался, а просто сменил место жительства и был задержан, когда пришел в полицию решить какой-то личный вопрос. В этом случае Герасимова видит признак того, что правоохранители плохо справляются со своими обязанностями по расследованию событий 2 мая.

Полиция и прокуратура, которые проводят расследование, в свою очередь настаивают на сложности процесса: за три года сменились несколько следственных групп, каждая из которых должна была изучить десятки томов дела.

Расследование ГПУ

Кроме расследований одесской прокуратуры и полиции, собcтвенное расследование событий 2 мая проводит департамент генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). Он рассматривает дела против должностных лиц, по вине которых, по мнению следствия, оказалось столь много жертв.

Среди фигурантов этого расследования — тогдашний заместитель начальника главного управления МВД Украины в Одесской области и начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Фучеджи. Его подозревают в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая, а также в служебной халатности и личном распоряжении отпустить 67 задержанных активистов из здания горотдела милиции. Речь идет об активистах "Антимайдана", которых освободили 4 мая.

Сам экс-милиционер свои действия объяснял желанием не допустить новых столкновений, ведь к отделению тогда пришла одесская "Самооборона". Дмитрий Фучеджи находится за пределами Украины (по данным ГПУ, в непризнанной Приднестровской республике) и периодически появляется в российских СМИ.

Другой фигурант — экс-руководитель МЧС Одесской области Владимир Боделан (его отец — бывший губернатор Одесской области и мэр Одессы). Ему инкриминируют бездействие спасателей в первые минуты пожара в Доме профсоюзов.

Во время столкновений в центре города днем была уничтожена одна из пожарных машин. "После этого Владимир Боделан отдал устный приказ своим подчиненным — без его ведома не выпускать ни одну машину. Следствие этот приказ считает преступным", — объясняет представитель "Группы 2 мая" Татьяна Герасимова.

Владимир Боделан также находится за пределами Украины и отвергает обвинения в свой адрес. В то же время следствие ведется против нескольких его подчиненных.

Еще один чиновник — экс-глава областной милиции Петр Луцюк. Его обвиняют в том, что он якобы не объявил вовремя план "Волна" для локализации конфликта, что позволило бы избежать столкновений на Куликовом поле. Петр Луцюк остается в Украине и посещает судебные заседания. Свою вину он не признает и обвиняет прокуратуру в том, что она сфальсифицировала дело против него, "чтобы обелить свое участие в тех событиях".

Экспертизы

Сейчас продолжаются повторные экспертизы по обстоятельствам пожара в Доме профсоюзов. В первые дни после трагедии сотрудники украинских правоохранительных органов выдвигали гипотезы о том, что такое значительное число жертв мог вызвать некий отравляющий газ, из-за чего люди в здании теряли сознание. Первые экспертизы этого не подтвердили. Сейчас назначены новые.

"Продолжаются 34 комплексные судебно-медицинские экспертизы относительно возможных причин наступления смерти пострадавших в помещениях здания Федерации профсоюзов Одесской области, проведение которых поручено экспертам Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы", — говорится в ответе прокуратуры на запрос Украинской службы Би-би-си.