Самая мощная за 25 лет буря накрыла американский штат Калифорния: по данным на утро субботы, власти сообщают о двух погибших. Из-за непогоды, угрожающей оползнями, отменили сотни авиарейсов в международном аэропорту Лос-Анджелеса, передает Reuters.

Сильные осадки и шквалистый ветер, скорость которого достигала 27 м/с, обрушились в пятницу на центральные и южные районы штата. Национальная метеорологическая служба США объявила, что "это может стать самой сильной бурей" на юге Калифорнии с января 1995 года, передает ТАСС.

"Льет как из ведра, туман мешает различать проезжающие автомобили, ветер сбивает с ног. Сегодня лучше было не выезжать на шопинг. Творится кромешный ад, я рада, что это происходит не с вами", — рассказала жительница Лос-Анджелеса Моника Шуолтер, которую буря застала на автотрассе 5 по дороге в Сан-Диего. Она сообщила, что по пути видела множество аварий.

Больше всего вреда непогода причинила в округе Лос-Анджелес, где, по данным спасательных служб и полиции, повалены сотни деревьев и десятки столбов с линиями электропередач. В районе Шерман-Оакс дерево рухнуло на ЛЭП и автомобиль. Находившийся в машине мужчина погиб от удара тока. В другом районе обнаружен мертвым автомобилист, машина которого угодила в подтопленную канаву.

Около Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе дерево под напором ветра упало на студенческое общежитие. Из шести квартир четыре пришли в аварийное состояние. Один жилец, который спал, чудом спасся, пожарные эвакуировали из здания его и еще 15 человек.

Согласно данным специализированного портала FlightAware.com, в международном аэропорту Лос-Анджелеса отменены и задержаны более 300 авиарейсов.

Из других районов Калифорнии поступают сведения о нарушении электроснабжения сотен домов, подтоплении поселков и сходе грязевых потоков с гор.