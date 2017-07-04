Как отмечает издание, верховный суд страны признал, что следователи применяли на допросе Омара Хадра недопустимые методы воздействия, чтобы добиться признания.
Хадр родился в Канаде и был захвачен в плен в 2003 году при штурме лагеря "Аль-Каиды". Его поместили в лагерь Гуантанамо, где он где он оказался самым молодым заключенным и провел 8 лет в ожидании приговора. В 2010 году его признали виновным в убийстве американского сержанта-медика и осудили на еще 8 лет, а спустя два года Хадра отправили для отбывания остальной части срока в Канаду, где освободили в 2015 году после апелляции адвокатов.
Верховный суд Канады еще в 2010 году выразил сомнение в справедливости приговора, вынесенного Хадру. Решение о выплате Хадру 10,5 млн канадских долларов ($8 млн) стало результатом соглашения его адвокатов с властями Канады.