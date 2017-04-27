Полиция Канады расследует жестокое убийство 19-летней жительницы провинции Манитоба Серены Маккэй. По предварительным данным, ее забили насмерть две несовершеннолетних девушки. Преступление было снято на камеру, а шокирующее видео опубликовали в соцсети Facebook.

Тело Серены Маккэй было найдено в воскресенье вечером около одного из домов в индейском поселении Сагкинг, в 100 километрах к северо-востоку от Виннипега, сообщает CBC News. Поиски пропавшей девушки продолжались около двух часов.

В понедельник одноклассники Маккэй рассказали директору школы Клоду Гвимону, что в интернете появилась видеозапись с расправой над Сереной. Посмотрев эти кадры, педагог опознал свою ученицу и сообщил о записи в полицию.

Глава Сагкинга Деррик Хендерсон призвал удалить видео, поскольку его распространение тревожит мать убитой девушки. С подобной просьбой Хендерсон обратился и к руководству Facebook.

В среду заново загруженный ролик с убийством Серены пролежал на страничке Facebook четыре часа, прежде чем его обнаружили сотрудники канала CBC. Они сообщили об этом в полицию и в администрацию Facebook, после чего ролик был удален. В настоящий момент минутное видео с окровавленной Сереной, лежащей на земле и умоляющей простить ее, доступно на сайте LiveLeak. Кроме того, роликом обмениваются через программу Facebook Messenger.

Как пишет канадская пресса, в опубликованной записи слышен хруст ломающихся костей, когда школьницы били потерпевшую руками и ногами. При этом девушки кричат жертве, что сейчас убьют ее. За кадром также слышен мужской голос. Возможно, избиение происходило на глазах у нескольких свидетелей.

Цинизм и жестокость соучастниц расправы поразили полицейских. "По-моему, это шокирующее видео", — говорит сержант полиции Пол Манэгрэ. Он также не понимает, как можно было спокойно наблюдать или снимать происходящее, не пытаясь вмешаться и остановить избиение.

В рамках расследования полиция арестовала двух девушек в возрасте 16 и 17 лет. Они вместе с потерпевшей учились в школе Sagkeeng Anicinabe. При этом Серена проживала не в Сагкинге, а в соседнем поселении Пауэрвью-Пайн-Фоллс.

По словам гендиректора компании Cytelligence (работает в области сетевой безопасности) Дэниела Тобока, невозможно исключить публикацию подобных роликов в интернете. Однако можно минимизировать ущерб от таких действий.

А в полиции отметили, что привлечь авторов роликов к ответсвенности за их публикацию нельзя. Однако такое видео является доказательством их причастности к преступлению, и их могут судить за соучастие, оставление человека в беде или недонесение о совершенном преступлении.

По словам Деррика Хендерсона, убийство Маккэй вызвано серьезными социальными и экономическими проблемами, существующими в Сагкинге. В школе Sagkeeng Anicinabe учится всего 220 школьников. Население Сагкинга — 3000 человек.

В 2014 году в Сагкинге пропала 15-летняя Тина Фонтейн. Спустя две месяца ее тело достали из реки Ред-Ривер. А тремя годами ранее от нанесенных ему побоев скончался в индейской резервации отец Тины, Юджин Фонтейн. За последние годы в Сагкинге были убиты или пропали несколько женщин. Среди них оказалась и 17-летняя Фонесса Бруйер, пишет The Huffington Post Canada.

По словам директора школы Клода Гвимона, ослабление традиционного уклада и распространение городской культуры привели к тому, что в Сагкинге появились бандитизм и наркомания.

В последние месяцы Facebook все чаще используется как средство распространения роликов со сценами насилия, в том числе убийств. На днях в Таиланде 21-летний мужчина убил дочь-младенца, транслируя преступление в Facebook Live.

Этот же сервис использовал в апреле 37-летний житель штата Кливленд в США Стив Стивенс, поделившийся с интернет-пользователями записью хладнокровного расстрела 74-летнего прохожего. Из короткого диалога убийцы и жертвы следует, что Стивенс мстил всему свету за разрыв отношений со своей возлюбленной. Через несколько дней подозреваемого в убийстве опознали, когда он остановился перекусить в кафе в штате Пенсильвания. В ходе полицейской погони преступника блокировали, после чего Стивенс застрелился.