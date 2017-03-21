На французском телеканале TF1 в понедельник, 20 марта, состоялись первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты страны. В течение трех с половиной часов политики говорили об экономической ситуации во Франции, о проблеме мигрантов и о евробезопасности.

Из 11 кандидатов на высший пост в дебатах приняли участие пять — лидеры предвыборных опросов: председатель правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, лидер партии "Вперед" социал-либерал Эмманюэль Макрон, кандидат правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, победитель праймериз Социалистической партии Бенуа Амон и представитель крайне левых, основатель "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон.

Согласно данным опроса исследовательской компании Elabe, проведенного по заказу телеканала BFMTV, наиболее убедительным в дебатах зрителям показался Макрон (29%), затем следуют Меланшон (20%), Ле Пен (19%), Фийон (19%) и Амон (11%).

При обсуждении международных отношений речь зашла и о России. Эмманюэль Макрон заявил, что Франция должна не сближаться с РФ, а проводить независимую политику, передает Le Monde.

Лидер партии "Вперед" обратил внимание на то, что в ходе дебатов кандидаты мало говорили о Европе. Политик напомнил, что, с одной стороны, историческим союзником Франции являются США, с другой стороны, отметил Макрон, в случае избрания президентом он будет проводить независимую политику безопасности, общую с европейскими партнерами.

Обращаясь к Марин Ле Пен, которая обвинила его в пустословии, Макрон пояснил, что хочет видеть сильную Францию в Европе. "Если вы не поняли, то, в отличие от вас, я не хочу идти на сделки с господином Путиным. Если вы не поняли, то, в отличие от вас, я хочу проводить сильную, но ответственную политику. В отличие от вас, я хочу видеть сильную Францию в Европе", — заявил он (цитата по РИА "Новости").

Дискуссия о международных отношениях набрала обороты после того, как Жан-Люк Меланшон заявил, что необходимо снова поднять вопрос о европейских границах. "Нужна мирная конференция в Европе, потому что вся ненадежность европейской ситуации является следствием того, что с падением СССР никто не обсуждал границы. Граница между Россией и Украиной — она, например, где, с какой стороны Крым? Там, где ее проложило политбюро Хрущева или Путин? Я не уверен, надо об этом говорить", — сказал политик, которого цитирует РИА "Новости".

Франсуа Фийон в ходе дебатов раскритиковал позицию Запада в вопросе присоединения Крыма к России. Отвечая на реплику Амона о "притязаниях России на восточных границах ЕС", Фийон напомнил, что в прошлом западные страны сами были инициаторами изменения европейских границ.

"Западные страны тоже позволяли себе менять границы. Так было в Косово, например. Есть фундаментальный принцип, заключающийся в праве народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой. И есть границы, которые были установлены неприемлемым для народа образом", — сказал кандидат в президенты, слова которого приводит ТАСС.

Позицию западных стран по Крыму подверг критике и лидер леворадикального движения Жан-Люк Меланшон. "Лично мне кажется, что у Крыма больше связей с Россией", — заявил он.

При обсуждении одного из самых горячих вопросов для стран ЕС — иммиграции — участники дебатов обозначили свои кардинально разные позиции по этому вопросу. Так, Макрон, которого цитирует Le Monde, предложил, с одной стороны, укреплять границы и бороться с нелегальной иммиграцией, с другой — принимать беженцев, действительно нуждающихся в защите.

Франсуа Фийон заявил о серьезных разногласиях с Макроном по этому вопросу. Он предложил ввести квоты на прием мигрантов, которые должны ежегодно утверждаться парламентом Франции в зависимости от ситуации в стране.

Амон и Меланшон раскритиковали предложение Фийона по квотам. Амон заявил, что Париж и так не выполняет обязательств по приему беженцев. Меланшон, отметив, что сам является потомком иммигрантов, подчеркнул, что иммиграция — это вынужденный поиск убежища, и призвал коллег поставить себя на место мигрантов. По мнению политика, стране нужно подумать о том, как бороться с первопричинами миграции: отказаться от соглашений, разрушающих экономику стран третьего мира, принять меры для прекращения вооруженных конфликтов.

В свою очередь, Марин Ле Пен призвала бороться с иммиграцией максимально жестко. "Необходимо восстановить пограничный контроль, потому что разрушенная Греция и переполненная Италия не остановят этот поток. Нам нечего им (мигрантам) предложить: у нас семь миллионов безработных и девять миллионов бедных, нужно сконцентрировать усилия на них", — заявила лидер "Нацфронта" (цитата по РИА "Новости").

Напомним, борьбу за президентский пост ведут еще шесть кандидатов: председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат "Рабочей борьбы" Натали Арто, лидер Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад, депутат-центрист Жан Ласаль и лидер "Народно-республиканского союза" Франсуа Аселино. Решение пригласить в эфир только лидеров опросов вызвало негодование остальных кандидатов, причем Франсуа Фийон также подверг критике телеканал.

До первого тура пройдет еще две серии дебатов — на CNews/BFMTV и на France 2. Тогда возможность выступить в эфире получат все 11 кандидатов. Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.