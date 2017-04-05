"Считаю, что Франции следует выйти из всех основополагающих договоров Европейского союза. Недопустимо, чтобы из Брюсселя нам капиталистами задиктовывалось, какие социальные и экономические преобразования следует проводить в стране", — сказал он.

По его словам, ЕС способствует условиям сверхэксплуатации трудящихся во Франции. Он добавил, что эти рамки ЕС мешают Франции воспользоваться собственной "энергией преобразований".

Он также заявил, что считает, что договоры ЕС о зоне свободной торговли с Канадой и США "только еще более ухудшат" экономическое положение Франции.

"Если мы выйдем из ЕС, то сможем изменить в нужном направлении положения подписываемых в дальнейшем с другими странами соглашений", — сказал Меланшон.

В июне 2016 года Меланшон после встречи с президентом страны Франсуа Олландом заявил, что власти Франции после британского референдума о выходе из ЕС не будут предлагать новый основополагающий договор.