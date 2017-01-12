Фотографии Ле Пен с чашкой кофе в ресторане небоскреба "Трамп Тауэр" появились, в частности, в "Твиттере" одного из редакторов газеты Huffington Post Сэма Левина.

Как сообщают агентства со ссылкой на представителей переходной команды Трампа, встречи с Ле Пен у избранного президента не запланировано. Рейтер со ссылкой на журналиста телеканала "Си-эн-эн" сообщает, что также не планируется контактов с переходной командой.

Интернет-портал французской газеты Figaro сообщает, что Ле Пен прибыла в США с трехдневным частным визитом, который не анонсировался заранее.

Издание цитирует слова руководителя ее предвыборного штаба Давида Рашлина, который заявил в эфире французского радио, что ее визит — абсолютно частная инициатива.

После победы Трампа на президентских выборах в США Марин Ле Пен заявляла, что это повысило ее шансы выиграть выборы во Франции. По ее словам, Трамп сделал возможным то, что ранее считалось невозможным.

Партия "Национальный фронт" считается во Франции крайне правой. Еще со того времени, когда ее возглавлял отец Марин Ле Пен, партия выступала и выступает за ограничение миграции и настроена скептически по отношению к ЕС.

Со сменой лидера когда-то маргинальная партия начала набирать популярность и получила 27% голосов на прошедших в декабре прошлого года во Франции выборах в местные органы власти.

Теперь Марин Ле Пен баллотируется на пост президента страны. Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 23 апреля 2017 года.