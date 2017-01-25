По словам Каспарова, "2017 год будет историческим, переходным, каким был год 1917-й. Это сотая годовщина захвата власти в России большевиками, низложения Романовых и начала "великих потрясений".

Сейчас намечаются решающие выборы во Франции и Германии. Канцлеру Ангеле Меркель предстоит пережить коварные нападки. Российские спецслужбы попытаются ее дискредитировать и мобилизуют для этого все свои ресурсы. Кибератаки будут более масштабными, чем те, что были совершены в США".

"На самом деле, проблема не в России. Проблема в Путине. Да, он не предвидел победы Трампа. Сначала он принял его за клоуна. Когда Трамп начал прорываться вперед, Путин еще думал, что он может проиграть, — поскольку, как об этом повторяли в лагере Трампа, "выборы были cфальсифицированы", — но он мог дискредитировать американскую политическую систему", — считает Гарри Каспаров.

Он не согласен с тем, что Путин намеревается совершить новые военные действия после Крыма, Восточной Украины и Сирии, поскольку "является сущим порождением КГБ. Он (Путин) всегда предпочтет секретные операции массированным бомбардировкам. Лучше шантажировать людей, чем их убивать. Сеять хаос. Это у него в крови. Единственная его стратегия — политическое выживание".

Каспаров уточнил, что Путин сделал выбор в пользу Сирии и это был "гениальный ход: он знал, что интервенция рядом с Дамаском приведет к последствиям на территории Европы, увеличив поток беженцев".

"Одним ударом он убил двух зайцев, даже трех: он бросил вызов Америке, выставил напоказ слабость Обамы, при этом помогая своим сирийским и иранским союзникам и оказывая благородную услугу своим союзникам из крайне правых европейских партий, которые таким образом смогли доработать свои речи, направленные против иммиграции", заметил политик в интервью Le Figaro.

На вопрос, как собирается Путин взаимодействовать с администрацией Трампа, Каспаров ответил, что президент РФ "находится в выжидательной позиции. Столько неопределенностей. Кроме того, он знает, что едва Трамп изменит свое отношение к нему, 100% американцев отвернутся от России. Вопрос в том, чтобы знать, до чего готов дойти Трамп в таком сближении".

"Прежде всего, надо признать, что речь идет о войне, и все вы атакованы. На данный момент проблемой для Путина является единый европейский фронт, который ведет за собой Германия и, в меньшей степени, Франция. Его взгляд обращен в сторону Парижа, где, по его мнению, будет легче повлиять на выборы, и в сторону Берлина, последнего реального оплота противостояния ему в Европе", — уверен он.

"Что касается Трампа, то вскрылись новые факты о его связях с Москвой. Он получил значительные денежные вливания из России в критический период в 2008-2009 годах, и этот взнос спас его от разорения. Какими деньгами он обязан иностранным режимам, порой открыто враждебным США? Почему он отказывается обнародовать свои налоговые декларации? На все эти вопросы ему еще предстоит ответить", — заявил Каспаров в интервью Le Figaro.