В первые дни 2017 года значительная часть европейского континента оказалась под властью снегопадов или сильных морозов, в отдельных регионах установлены температурные рекорды.

Если в Латвии последние двое суток температура воздуха составляет -10 градусов по Цельсию и ниже, то на севере Финляндии, в Лапландии, в ночь на 5 января было зафиксировано -41,7 градуса, что является рекордом нынешней зимы, сообщает Euronews. Сейчас в Лапландии облачность усилилась, поэтому температура воздуха поднялась на несколько градусов.

Не каждый год в Финляндии столбик термометра опускается до отметки -40. Например, в 2009-м, 2013-м и 2015 годах в Финляндии не было сорокаградусных морозов. Официальный рекорд минусовой температуры по Финляндии был зарегистрирован в январе 1999 года — минус 51,5 градуса.

В центре и на юге Финляндии в ночь на 6 января столбик термометра опустился до -35 градусов, но после 8 января резко потеплеет, до -4 градусов, а в западных районах может дойти и до плюсовой температуры, сообщает YLE.fi.

Обильные снегопады обрушились на Боснию и Герцеговину. В этом балканском государстве температура воздуха колеблется от -11 до -26 градусов (в горных районах) по Цельсию. Синоптики предупреждают, что такая температура будет в Боснии как минимум еще пять дней.

В центральных областях Италии местные власти предупредили жителей о надвигающихся холодах. В Италии снег выпал в деревнях, пострадавших от землетрясения минувшим летом. В некоторых районах Сибиллинских гор высота покрова составила 20 см. Под снегом оказался и печально известный городок Аматриче, больше других пострадавший от подземных толчков.

Между тем в Венеции уровень воды понизился на 70 сантиметров, обнажив дно знаменитых городских каналов. Падение уровня воды стало следствием мощных приливов и отливов, также в прошлом году в северо-восточной Италии выпало мало осадков. Теперь гондолы стоят на заиленных улицах Венеции, а судоходен только Гранд-канал. Такой отлив аномален для города на воде: Венеция постепенно тонет со скоростью 3 мм в год.

А инфраструктуре северо-востока Германии причинен серьезный ущерб из-за наводнения, вызванного снежным ураганом "Аксель". В Померании уровень воды поднялся на два метра, но уже начал спадать. Наводнение на Балтийском море стало самым крупным в Германии за последние десять лет. Ожидается, что в Берлине 7 января температура воздуха упадет до -10 градусов.

Управление МЧС по Москве выпустило чрезвычайное предупреждение из ожидающихся в ближайшие дни 35-градусных морозов. Такую низкую температуру синоптики ожидают в ночи 7-8 января.

В Эстонии днем 6 января установилась примерно такая же температура, как в Латвии — от -7…-13 градусов на островах и западном побережье, до -12…-17 в центре и на юго-востоке.

В ночь на 7 января на западе Эстонии начнется метель, в субботу порывы ветра усилятся до 15 м/с, на побережье — до 20 м/с. Температура воздуха в Эстонии на западе составит -6…-12 градусов, на востоке -13…-19, местами до -23°C, сообщает эстонский DELFI.

В Литве перед небольшим потеплением ожидается лютая стужа. Особенно морозно будет в восточных регионах, где ощущаемая температура будет ниже минус 30 градусов (в окрестностях Шальчининкай — до минус 33), сообщает литовский DELFI.

В Вильнюсе ближайшей ночью будет -23…-25 градусов, днем 7 января — до -22 градусов. В Каунасе — чуть теплее, ночью и утром прогнозируют -16…-19, днем — до -12 градусов. На литовском взморье сейчас облачно и снег. В ночь на субботу будет -10…–12, утром до –5, а днем всего –2 градуса.

8 января во многих районах Литвы будет облачно, снег. В Вильнюсе в первой половине дня ожидается до -20 градусов, вечером потеплеет до -12 градусов. На взморье будет идти снег, а температура воздуха поднимется до +1 градуса.