Причиной такого шага стало решение Мадрида отстранить от должности главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и ввести в действие 155 статью конституции Испании, упраздняющую автономный статус региона.

Представители женералитета отказались подчиняться указу. Спикер парламента автономии Карме Форкадел назвала действия короны "переворотом" и "атакой на демократию". В этом же тоне высказался и сам Пучдемон, добавив, что правительство Каталонии появилось намного раньше современной испанской конституции 1978 года.

Референдум о независимости состоялся в регионе 1 октября. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.