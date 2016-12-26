Проведение генетической экспертизы тел жертв поручено судмедэкспертам Минобороны. Министр транспорта Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию катастрофы, заявлял, что идентификация останков будет проводиться исключительно в Москве.

По неофициальным данным, днем 26 декабря на поверхность подняты тела еще двух погибших. Таким образом, за время поисковой операции найдены останки 13 жертв из 92-х.

МЧС РФ обнародовало фрагмент видео подъема обломков разбившегося Ту-154, сообщает РИА "Новости".

"Группа центра "Лидер" в настоящий момент осуществляет поисковые работы на акватории Черного моря с применением гидролокаторов бокового обзора, которые позволяют увидеть рельеф дна, а также предметы в толще воды и на дне", — сообщил начальник управления центра Петр Гриценко.

Море в предполагаемом районе падения самолета обследуется с помощью гидролокаторов. Уже подняты несколько фрагментов, в том числе элемент механизма управления самолетом.

Источник РИА "Новости", знакомый с ходом поисково-спасательной операции, сообщил, что на нескольких пассажирах, которые погибли при катастрофе, были надеты спасательные жилеты. "Люди в жилетах, готовились к эвакуации", — сказал источник. Он уточнил, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту обнаружены.

Однако в Минобороны РФ заявили, что данные жилетах на пассажирах являются "постыдными инсинуациями".

В МЧС также уточнили, что обнаруженный водолазами крупный фрагмент Ту-154 оказался не фюзеляжем, как сообщалось ранее, а другим обломком. На данный момент найдены четыре крупных фрагмента, один из них в длину составляет около четырех метров.

Ту-154Б-2, принадлежавший Минобороны, направлялся в Латакию (Сирия). Он разбился рано утром 25 декабря почти сразу после вылета из Сочи, где осуществлялась дозаправка. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.