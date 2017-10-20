Уровень преждевременной смертности в результате загрязнения окружающей среды в три раза превышает смертность от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых, свидетельствуют данные исследования. В Латвии в этом плане — самая плохая ситуация среди стран Балтии и одна из худших во всей Европе.

Каждая шестая преждевременная смерть в мире вызвана загрязнением окружающей среды. В 2015 году от болезней, вызванных загрязнением экологии, умерли 9 млн человек — втрое больше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых и в 15 раз больше, чем от войн и других форм насилия, сообщает научный журнал The Lancet по результатам исследования международных и неправительственных организаций (карта исследования — здесь).

Особенно серьезные последствия для здоровья человека имеет загрязнение воздуха промышленными или автомобильными газами, а внутри помещений — вредными веществами, возникающими в результате сгорания дерева или угля при отоплении или приготовлении пищи, информирует Deutsche Welle.

По данным исследования, загрязнение воздуха стало в 2015 году причиной преждевременной смерти 6,5 млн человек во всем мире. Конкретно эти люди скончались в результате заболеваний сердца, инсультов, рака легких и легочных заболеваний. Загрязнение воды стало причиной смерти до 1,8 млн человек, а присутствие ядовитых и канцерогенных веществ на рабочих местах — до 800 тысяч человек.

Наибольшее количество случаев преждевременной смерти в результате загрязнения экологии (92%) приходится на страны с низкими и средними доходами. В государствах с бурно развивающейся промышленностью, таких как Китай, Индия, Пакистан или Кения загрязнение природы является причиной преждевременной смерти каждого четвертого человека.

В частности, в 2015 году в Бангладеш приходится 1620 смертей на миллион жителей, вызванных плохой экологией, в Сомали этот показатель составляет 3261. А лучшие показатели имеют Бруней (95 смертей на миллион жителей) и Швеция (365).

По данным исследования, в Латвии приходится 1417 смертей на миллион жителей, которые могут быть связаны с загрязнением окружающей среды, что выше, чем в Литве (1265) и Эстонии (855), пишет газета Diena. Более того, показатели Латвии являются одними из самых худших во всей Европе. При этом авторы исследования признают, что не обладают точными данными по всем странам, поскольку официально предоставленная информация -

нерегулярна и, порой, ненадежная.

Данные исследования обобщены за два года. Авторы также создали интерактивную карту, где можно посмотреть данные по Латвии и другим странам Балтии и Европы.