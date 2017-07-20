Число женщин, ставших матерями после 40 лет в Англии и Уэльсе, в прошлом году оказалось выше, чем доля новоиспеченных матерей в возрасте до 20 лет, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

Такое происходит второй год подряд — до этого подобный тренд был зафиксирован лишь после Второй мировой войны.

Данные Управления национальной статистики также показали, что более четверти младенцев в Англии и Уэльсе в 2016 году появились на свет у матерей, для которых Британия — не родная страна. Такой показатель зафиксирован впервые.

Процент матерей, рожденных за пределами Британии, неуклонно рос с 1990 года, когда он составил 11,6%, и в 2016-м достиг рекордного уровня в 28,2%. Эксперты отмечают, что одна из причин роста заключается в том, что коэффициент рождаемости у некоренных британок в среднем оказывается выше.

Молодые матери за сорок

Специальный коэффициент рождаемости (отношение числа родившихся за год детей к численности женщин репродуктивного возраста) — для женщин от 40 лет вырос втрое с 1990 года и достиг показателя в 15,9 детей на 1000 женщин в этой возрастной группе, свидетельствует статистика по Англии и Уэльсу.

Коэффициенты для женщин после 30 лет растут с 1980-х (в этом году 112 для женщин 30-34 лет и 66,9 для женщин 35-39 лет). При этом среди женщин до 20 лет и в возрасте 20-24 лет специальный коэффициент рождаемости, наоборот, оказался на самом низком уровне с 1938 года (13,7 и 55,8 соответственно).

Общее число родов в Англии и Уэльсе немного снизилось в прошлом году и составило чуть меньше 700 тысяч человек. Средний возраст впервые родивших женщин в 2016 году вырос до 30,4 лет, в 2015 году он составил 30,3 года.

Подростковая беременность

По словам главы организации FPA, занимающейся вопросами сексуального здоровья, Натики Халил, статистика напоминает, что возможность родить ребенка не пропадает в 40 лет. "Хотя это может отнять больше времени и сил, если тебе больше 35, большинство женщин старше 35 лет могут забеременеть и родить ребенка", — объясняет она.

"Однако это также подчеркивает важность контрацепции для женщин, которые не планируют иметь детей, — вплоть до менопаузы", — напоминает Халил. Она отметила, что сокращение бюджета на здравоохранение может оказать влияние на уровень подростковой беременности, который в последнее время неуклонно снижался.

"Стоит отметить, что в Британии до сих пор один из самых высоких уровней подростковой беременности в Западной Европе — в три раза выше, чем в Италии, и более чем в четыре раза выше, чем в Швеции", — говорит Халил.