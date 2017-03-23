На оперативной съемке задержания, которую публикует белорусское агентство "Белта", видны разложенные на полу ножи, топоры, автоматы, нашивки с символикой и книги о революции. Все это, как утверждают в КГБ, принадлежало задержанным и они якобы планировали использовать оружие во время уличных акций.
Задержания в Белоруссии начались несколько дней назад, однако до сих пор спецслужбы не делали официальных комментариев. У журналистов и оппозиции есть сомнения в достоверности сведений о задержанных, которые сообщают публике по гостелеканалам.
В феврале и марте этого года в Минске и других крупных городах Белоруссии прошли несанкционированные местными властями акции протеста против так называемого декрета о тунеядцах, который обязывает неработающих трудоспособных жителей ежегодно уплачивать сбор в размере более 200 долларов.
Митинги и марши протеста, организованные представителями белорусской оппозиции, собрали тысячи манифестантов по всей стране, после чего в Белоруссии начались массовые задержания оппозиционных активистов. Президент Александр Лукашенко несколько дней назад заявил, что белорусские спецслужбы обнаружили лагерь подготовки боевиков в районе Бобруйска.
"Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше, не буду утверждать, но где-то там, — рассказывал Александр Лукашенко, встречаясь с рабочими в Могилеве. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", — сказал Лукашенко.
Белорусские спецслужбы уже выдвигали обвинения организации "Белый легион" при расследовании взрыва на концерте в День независимости в 2008 году, однако в итоге ответственность за тот взрыв взял на себя Дмитрий Коновалов, расстрелянный по обвинению в организации взрыва в минском метро.
Кроме того журналисты отмечают, что опасные предметы — кастеты и газовые баллончики — были также обнаружены в квартирах недавно осужденных белорусских анархистов, задержанных на демонстрации в День белорусской Конституции 15 марта за игру на барабанах и критические "кричалки" в адрес Лукашенко.
Эти предметы также показали по телевидению в кадрах оперативной съемки, однако, по свидетельствам журналистов, присутствовавших на суде над анархистами, они не фигурировали в качестве доказательств и на приговор анархистам не повлияли.