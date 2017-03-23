КГБ Белоруссии заявил, что в ходе серии рейдов задержал 26 активистов движений "Белый легион" и "Молодой фронт". Возбуждено уголовное дело по статье об участии в массовых беспорядках. Белорусские спецслужбы утверждают, что задержанные планировали попытку переворота при поддержке "боевиков из Украины".

На оперативной съемке задержания, которую публикует белорусское агентство "Белта", видны разложенные на полу ножи, топоры, автоматы, нашивки с символикой и книги о революции. Все это, как утверждают в КГБ, принадлежало задержанным и они якобы планировали использовать оружие во время уличных акций.

Задержания в Белоруссии начались несколько дней назад, однако до сих пор спецслужбы не делали официальных комментариев. У журналистов и оппозиции есть сомнения в достоверности сведений о задержанных, которые сообщают публике по гостелеканалам.

В феврале и марте этого года в Минске и других крупных городах Белоруссии прошли несанкционированные местными властями акции протеста против так называемого декрета о тунеядцах, который обязывает неработающих трудоспособных жителей ежегодно уплачивать сбор в размере более 200 долларов.

Митинги и марши протеста, организованные представителями белорусской оппозиции, собрали тысячи манифестантов по всей стране, после чего в Белоруссии начались массовые задержания оппозиционных активистов. Президент Александр Лукашенко несколько дней назад заявил, что белорусские спецслужбы обнаружили лагерь подготовки боевиков в районе Бобруйска.

"Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше, не буду утверждать, но где-то там, — рассказывал Александр Лукашенко, встречаясь с рабочими в Могилеве. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", — сказал Лукашенко.

Белорусские спецслужбы уже выдвигали обвинения организации "Белый легион" при расследовании взрыва на концерте в День независимости в 2008 году, однако в итоге ответственность за тот взрыв взял на себя Дмитрий Коновалов, расстрелянный по обвинению в организации взрыва в минском метро.

Кроме того журналисты отмечают, что опасные предметы — кастеты и газовые баллончики — были также обнаружены в квартирах недавно осужденных белорусских анархистов, задержанных на демонстрации в День белорусской Конституции 15 марта за игру на барабанах и критические "кричалки" в адрес Лукашенко.

Эти предметы также показали по телевидению в кадрах оперативной съемки, однако, по свидетельствам журналистов, присутствовавших на суде над анархистами, они не фигурировали в качестве доказательств и на приговор анархистам не повлияли.