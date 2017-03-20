По его словам, перед Службой безопасности Украины (СБУ) поставлена задача проанализировать информацию о пребывании зарубежных политиков и парламентариев на полуострове, сообщает Lenta.ru.

"СБУ должно подготовить и представить на рассмотрение СНБО Украины перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированный Крым", — говорится в публикации на сайте СНБО.

Турчинов объяснил, что если эти сведения подтвердятся, на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о введении ограничительных мер. "Кроме того, проверке подлежит также информация об участии в этой пропагандистской акции украинских граждан, и в случае подтверждения их пребывания в Крыму должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством", — добавил секретарь СНБО.

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов завил РИА "Новости", что не видит логики в действиях Киева, который, с одной стороны, требует, чтобы на полуостров приезжали международные наблюдатели, а с другой — угрожает санкциями. "У них скоро депутаты парламентов всех стран и вовсе все иностранные граждане станут невъездными в Украину. Видимо, это то, чего они добиваются", — отметил Мурадов.

В конце прошлой недели в Крым прибыла с трехдневным визитом зарубежная делегация в составе около 20 человек. По словам заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслана Бальбека, они приехали для того, чтобы посмотреть, как живет Крым на третью годовщину присоединения к России, пишет издание "Новости Крыма".

Среди делегатов — члены Сербской радикальной партии Милован Боич, Дубравко Боич и Александр Шешель, писатель Срджа Трифкович, депутат парламента Чехии Ярослав Голик, европарламентарии, законодатели из Германии, Великобритании, стран Балтии, политики из Бразилии, Киргизии и Украины.