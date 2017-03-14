Теперь "субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую Киевом территорию" и в обратном направлении товары, за исключением пищевых продуктов и лекарственных средств в составе гуманитарных грузов, а также товаров и продукции (в том числе обеспечивающих функционирование и обслуживание или необходимых в производственном процессе) металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей.

При этом пропуск товаров через линию разграничения будет осуществляться только государственными подразделениями на официальных контрольных пунктах. Уточняется, что по решению руководителя силовой операции в районе ее проведения могут устанавливаться дополнительные ограничения.

Новый порядок перемещения товаров на линии разграничения в Донбассе был утвержден постановлением кабинета министров Украины от 1 марта. 4 марта он был опубликован в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Правительственный курьер" и вступил в законную силу через 10 дней со дня публикации.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков выступил за полный запрет торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, за исключением так называемых критических товаров.

Накануне поддерживающие блокаду торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, провели митинг перед управлением СБУ в Винницкой области. Активисты жгли шины, требуя освободить задержанных участников блокады.

Как сообщает "Интерфакс", винницкие активисты добились встречи с заместителем начальника управления СБУ Романом Лехом, который заверил, что задержанных радикалов отпустят после проведения "определенных мер".

А в Луцке (Волынская область) активисты заняли часть областной госадминистрации (ОГА). Около полусотни активистов пришли в Волынскую областную госадминистрацию, встретились с председателем облгосадминистрации Владимиром Гунчиком и требовали объяснений по данному инциденту (с задержаниями участников блокады). Они также требовали встречи с руководителями полиции Волыни и областного управления СБУ.

Поздно вечером подразделения СБУ взяли штурмом укрепления сторонников блокады и задержали нескольких десятков человек, которые отказывались сдать оружие, сообщает Newsru.com.

Утром 14 марта вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед сообщила об освобождении всех задержанных накануне полицией участников блокады Донбасса на станции Кривой Торец. По предварительной информации, отметила Сыроед, активистов держали под стражей в отделениях полиции Константиновки, Дружковки, Селидово, Покровска, Торецка, Бахмута.

Блокада Донбасса радикалами продолжается уже не первый месяц. В ней принимают участие бойцы украинских добровольческих батальонов. Из-за действий радикалов на Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе, поскольку из Донбасса перестал поступать необходимый стране уголь. В ДНР и ЛНР с 1 марта ввели внешнее управление на украинских предприятиях республики.