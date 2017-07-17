В пресс-службе уточнили, что нота была передана в белорусский МИД 14 июля, но реакции из Минска пока не последовало, передает ТАСС.

Фильм "Крым" был снят на деньги российского правительственного Фонда кино, а режиссером картины стал известный российский тележурналист, ведущий программы "Человек и закон" на Первом канале Алексей Пиманов, входящий в украинский черный список.

Фильм повествует об истории любви на фоне событий в Крыму весной 2014 года, обернувшихся присоединением полуострова к России, что в Киеве и на Западе называют "аннексией". Прокат этой картины в Беларуси планируется с конца сентября.

Беларусь официально до сих пор не признала переход Крыма под российскую юрисдикцию. На выпущенных в Беларуси картах Крым и Донбасс по-прежнему обозначены как территория Украины, отмечает "Наша Нiва". Александр Лукашенко в 2014 году заявлял: "Украина должна оставаться единой, неделимой и целостной, но Крым де-факто сегодня — часть России. Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего не изменится".

Российский фильм "Крым" (2017 года выпуска) — это драматическая история любви молодого жителя Севастополя и киевской журналистки, которые знакомятся в Крыму незадолго до событий "русской весны". Конфликт двух народов возведет стену между двумя влюбленными. Режиссер — Алексей Пиманов, актеры — Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер, Борис Щербаков.