"Я полагаю, что профессионализм, умения и возможности, которые присущи Вооруженным силам Соединенных Штатов, вне всяких споров и дебатов. И Америка имеет полное право гордиться мужчинами и женщинами, которые носят мундир и защищают ее интересы по всему миру", — отметил Кирби.

"И я думаю — я уверен, что мои коллеги из министерства обороны сказали бы то же самое", — добавил Кирби, который сам ранее работал в должности официального представителя Пентагона.

На вопрос, повышает ли "военный статус" России ее действия на Украине и в Сирии, Кирби сказал, что он так не считает. "Не думаю, что во всей истории человечества когда-либо были такие вооруженные силы — боеспособные, интеллектуальные, мощные, с компетентным руководством и хорошим оснащением, как у США сегодня", — подчеркнул он.

В четверг, 22 декабря, Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал заявление о военном превосходстве России. По его словам, Москва на сегодняшний день сильнее любого потенциального агрессора. Президент отметил, что стране нельзя "допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск". В противном случае, по его словам, "ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий".