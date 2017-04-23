Северная Корея пригрозила Австралии ударом ядерной ракетой, в случае если официальная Канберра будет "слепо" следовать политике США против КНДР. Кроме того, в северо-корейской прессе появились угрозы в адрес американского авианосца, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

"Если Австралия продолжит повторять шаги США по изоляции и подавлению КНДР, оставаясь ударной бригадой хозяев-США, это будет самоубийственным актом вступления в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи", — заявил официальный представитель МИД Северной Кореи.

Заявление стало реакцией на слова главы МИД Австралии Джули Бишоп, которая ранее осудила корейскую ядерную программу. "Правительство Северной Кореи должно вкладываться в благосостояние ее населения, которое страдает на протяжении долгого времени, а не в оружие массового уничтожения", — цитирует словам министра Sydney Morning Herald. Бишоп также подчеркнула, что КНДР является угрозой не только для своих соседей, но и для всего региона, включая Австралию.

Между тем, 23 апреля в комментарии Трудовой партии Кореи печатным СМИ появилось утверждение о том, что КНДР готова потопить американский авианосец для того, чтобы продемонстрировать свою военную мощь. "Наши революционные силы готовы потопить ядерный авианосец США с помощью одного удара", — сказано в комментарии, опубликованном газетой "Нодон Синмун". Газета сравнила авианосец с "грубым животным" и заявила, что удар по нему станет "реальным примером демонстрации силы наших вооруженных сил", сообщает Reuters.

Авиационная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" до конца апреля прибудет в Японское море, заявил в субботу вице-президент США Майк Пенс.