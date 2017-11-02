В сообщении говорится, что "недавно японские власти позволили Asahi TV передать новость о гибели большого количества людей на ядерном полигоне Пхунгерн".

Новость японского телеканала ЦТАК объяснило бесплодными попытками "американских и японских реакционеров" оклеветать КНДР и выяснить подробности ядерной программы Пхеньяна.

Новость о гибели людей появилась на сайте Asahi TV 31 октября. Утверждалось, что 10 сентября из-за смещения горных пород обрушились конструкции строящегося тоннеля, из-за чего 200 человек оказались в подземной ловушке. По версии японского издания , причиной смещения горных пород стали проведенные 3 сентября в КНДР ядерные испытания.