Северная Корея отвергла резолюцию ООН с новыми санкциями против Пхеньяна. Об этом сообщает агентство ЦТАК со ссылкой на заявление властей КНДР.

В правительственном заявлении говорится, что КНДР рассматривает "санкционную резолюцию Совета Безопасности ООН, состряпанную США и враждебными силами", как нарушение ее суверенитета и оставляет за собой право на "законные ответные действия". Какие именно меры Пхеньян намерен принять, в тексте не уточняется, информирует Lenta.ru.

Также КНДР заявила, что не намерена обсуждать вопросы ядерного разоружения до тех пор, пока сохраняется угроза со стороны США. Кроме того, Пхеньян обвинил Вашингтон во враждебных действиях: "Если Соединенные Штаты полагают, что за океаном они в безопасности, то это глубочайшее заблуждение".

Кроме того, в Маниле (Филиппины) в кулуарах саммита АСЕАН прошла короткая встреча глав МИД КНДР и Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap. Общение продолжалось около трех минут. Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо отклонил предложение Южной Кореи о переговорах по линии оборонных ведомств, назвав его неискренним.

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо ответил отказом на предложение своего южнокорейского коллеги Кан Ген Хва положительно ответить на инициативу наладить отношения между двумя странами.

"В ситуации, при которой Юг сотрудничает с США в плане усиления давления на Север, такие предложения выглядят неискренними", — передает агентство слова министра КНДР.

Ранее северокорейский министр провел встречу с главой МИД КНР Ван И. Представитель Китая заявил, что все же надеется на скорые переговоры между двумя странами, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В конце июля Южная Корея предложила КНДР провести военные переговоры в пограничном пункте Пханмунджом. В ходе переговоров южнокорейские власти хотели урегулировать напряженность на границе двух стран и возобновить воссоединение семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов, отмечает Newsru.com.

Идею возобновления диалога между двумя государствами выдвинул президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Переговоры должны были пройти в демилитаризованной зоне между двумя государствами в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также остался доволен и впечатлен голосованием Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

Как сообщалось, 5 августа СБ ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций против КНДР, направленных на сокращение экспорта страны. Решение было принято после проведения Пхеньяном двух запусков межконтинентальных баллистических ракет за месяц. Резолюция была внесена по предложению США и предусматривает запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты.

Официальные лица США добиваются исключения Северной Кореи из Регионального форума АСЕАН — одной из немногих встреч высокого уровня, на которой она присутствует. Однако министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что, по его мнению, важно, чтобы его северокорейский коллега находился в Маниле, чтобы услышать мнения других стран, чтобы КНДР смогла принять правильное и разумное решение. По словам министра, в ходе встречи он настоятельно рекомендовал главе МИД КНДР выполнить резолюции ООН после введения очередных санкций, которые поддержали и Китай, и Россия.

В то же время Ван призвал США и их азиатских союзников не совершать провокационных действий и сказал, что одних лишь санкций недостаточно. Пекин добивается возобновления шестисторонних переговоров с КНДР, в то время как США скептически относятся к этой идее, поскольку предыдущие переговоры не смогли помешать Северной Корее продолжить ядерную программу.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты "Хвасон-14". ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является "строгим предупреждением для США". 4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений в регионе. Вашингтон это предложение проигнорировал.