В сообщении говорится, что США "основательно сошли с ума", а также "промахнулись с запугиванием" КДНР и попытками "добиться чего-то" путем размещения стратегических бомбардировщиков, авианосцев "и так далее".

Также в комментарии заявляют, что США "стремятся завладеть" КНДР "за счет усилий" Японии и Южной Кореи, "намеренно провоцируя" их и доводя ситуацию на Корейском полуострове до "грани войны".

"В ответ на такие враждебные действия и провокации КНДР ответит превентивными ударами и великой войной за национальное воссоединение", — пишет газета.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что безъядерного статуса Корейского полуострова можно добиться мирным путем.