Когда и где на дорогах Литвы появятся радары нового типа (+карта)

Cкоро на дорогах Литвы появятся новые секторные радары, которые будут измерять не моментальную, а среднюю скорость транспортного средства на конкретном участке дороги. Сейчас идут заключительные монтажные работы, а новая система начнет действовать со следующего года.

Новая система измерения скорости будет официально запущена в Литве только после того, как будут завершена процедура метрологической аттестации (карта — ниже).

Официальный запуск системы запланирован на первый квартал 2018 года. "Мы планируем установить скоростные датчики в ноябре или декабре, но еще не будем наказывать водителей. Все формальности, я думаю, будут завершены в январе-феврале", — отметил глава литовской администрации дорог.

Принцип действия секторных радаров несложен — он замеряет начальную и конечную скорость автомобиля и затем подсчитывается средняя скорость транспортного средства. В настоящее время на литовских дорогах действует один пилотный секторный радар на дороге А5 (Каунас-Мариямполе).

Секторные радары будут установлены на этих дорогах:

Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград (A12) — два участка

Шяуляй-Паланга (A11) — два участка

Мариямполе-Кибартай-Калининград (A7) — один участок

Вильнюс-Варена-Гродно (A4) — один участок

Вильнюс-Лида (А15) — один участок

Вильнюс-Минск (A3) — один участок

Вильнюс-Пренай-Мариямполе (A16) — один участок

Каунас-Зарасай-Даугавпилс (A6) — два участка

Паневежис-Шяуляй (А9) — один участок

Паневежис-Аристава-Ситкунай (A8) — один участок

Каунас-Мариямполе-Сувалки (А5) — один участок

Паневежис-Пасвалис-Рига (A10) — один участок

Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград (A12) — один участок

Каунас-Юрбаркас-Шилуте-Клайпеда (141) — два участка

Мажейкяй-Плунге-Таураге (164) — одна секция

Даугавпилс-Рокишкис-Паневежис (122) — одна секция

Вильнюс-Швенчионис-Зарасай (102) — один участок

Вильнюс-Полоцк (103) — один участок

Клайпеда-Лиепая (А13) — один участок

Вильнюс-Пренай-Мариямполе (A16) — один участок

Каунас-Пренай-Алитус (130) — один участок

Каунас-Зарасай-Даугавпилс (A6) — один участок (резервное место) Паневежис-Аристава-Ситкунай (A8) — один участок (резервное место).